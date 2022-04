URBINO – Poteva essere una partita dal valore assoluto incredibile e invece sarà una festa quella di sabato alle 20.30. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia ospita l’Acqua e Sapone Roma con la salvezza già acquisita mercoledì col successo in trasferta. Per le romane, invece, la permanenza in A1 Femminile è appesa un filo. Per rimanere in massima serie occorre fare 3 punti al PalaCarnaroli e sperare che Bergamo e Perugia non vincano. La capitana biancoverde Tatiana Kosheleva, tornata in occasione della gara di Roma al fianco delle sue compagne ha detto: «Sono tornata apposta per stare con loro in questo momento decisivo, le avevo dovute lasciare a causa del mio infortunio in una fase del campionato molto importante, ma loro sono state straordinarie a vincere le partite che servivano per restare in serie A1. Sono molto orgogliosa di loro, per me è bellissimo stare qui, ma non dite che sono la leader di questa squadra. Ringrazio di cuore i tifosi e tutta la gente che mi è stata vicina e mi ha manifestato tanto affetto».

Sabato alle 18 in diretta su RaiSport la Cucine Lube Civitanova cerca il pass per la semifinale in casa di Monza provando a bissare il successo dell’Eurosuole Forum. Si giocherà con il ritorno al 100% della capienza negli impianti al chiuso. Forti del successo interno per 3-0 nel primo match della serie, i cucinieri hanno ora due match ball a disposizione. In caso di vittoria gli uomini di Chicco Blengini troverebbero la vincente della sfida tra l’Itas Trentino e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Se invece i monzesi riuscissero a impattare la serie, i campioni d’Italia ci riproverebbero durante il prossimo fine settimana nell’eventuale ‘bella’ da dentro o fuori all’Eurosuole Forum. Le quotazioni dei cucinieri sono in crescita e la condizione di Juantorena e Kovar cresce ad ogni allenamento.

Prosegue il cammino nei playoff anche per la Cbf Balducci Macerata impegnata in casa contro Green Warriors Sassuolo. Si gioca domenica alle 17 mentre il ritorno si giocherà domenica 10 aprile in Emila. L’eventuale “bella” sarebbe programmata probabilmente per il weekend di Pasqua sempre a Macerata. La vincente volerà in semifinale. Le due formazioni provengono entrambe dal gir. A e, nel primo turno, hanno eliminato le formazioni del gir. B rispettivamente Soverato e Albese. Inoltre lo scontro ai playoff tra i due club non è inedito perché già nella scorsa edizione ci fu l’incrocio con la qualificazione delle emiliane a spese delle marchigiane che, anche in quell’occasione, avevano il fattore campo a favore

In A3 maschile Girone Bianco la Vigilar Fano prosegue la striscia vincente che ha portato via da Brugherio l’intera posta in palio. Domenica alle 18 ha un match affascinante e bellissimo ospitando la corazzata Pineto seconda in classifica alle spalle di Grottazzolina. In contemporanea la Med Store Tunit Macerata sarà in trasferta a Brugherio. La squadra di casa occupa l’ultima posizione in classifica e viene da quattro sconfitte consecutive ma domenica giocherà in casa e sarà decisa a chiudere il campionato regalando una gioia ai propri tifosi. Testa già ai Play Off invece per la Med Store Tunit Macerata, con i biancorossi che proveranno a vincere anche le due partite rimaste per lottare per il terzo posto con la Tinet Prata di Pordenone e arrivare nella migliore forma possibile alla fase finale. La scorsa settimana i biancorossi sono tornati alla vittoria ribaltando Torino in casa.

Unica marchigiana in casa è la capolista Videx Grottazzolina che ospita Savigliano invischiata in zona playout.