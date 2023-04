Paletti al porto di Pesaro, Autorità Adriatico: «Sono provvisori, pronti a soluzioni più idonee»

PESARO – Polemiche sui paletti installati sul molo di Pesaro. Il sindaco ha già chiesto di rimuoverli e molti pesaresi li hanno bollati come antiestetici. L’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, anche su sollecitazione della Capitaneria di porto di Pesaro e a seguito di sopralluoghi congiunti, fa sapere che «sta installando una protezione sul ciglio della banchina di Levante del porto di Pesaro in previsione della stagione estiva, che vede un maggiore afflusso di persone in area portuale, per assicurare un transito pedonale in maggiore sicurezza e per prevenire comportamenti illeciti e pericolosi per le persone, segnalati in più occasioni».

Il lavoro dell’Autorità di sistema portuale viene realizzato per il miglioramento della sicurezza dell’area portuale dove viene consentito l’accesso pubblico. «L’installazione è di carattere provvisorio per rispondere alla richiesta dell’Autorità marittima», spiega l’Adsp che è interessata a concordare la predisposizione di adeguamenti più idonei anche sotto il profilo estetico, condivisi con l’amministrazione locale.