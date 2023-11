Osservatorio Povertà, oltre 5000 famiglie aiutate nel Pesarese: numeri in aumento

PESARO – Povertà che avanzano, oltre 5000 famiglie aiutate dall’Ambito sociale e Caritas.

È quanto presentato durante il primo Osservatorio sulle povertà all’interno dell’Ambito sociale 1 che comprende 7 comuni (Gabicce Mare, Gradara, Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Tavullia, Vallefoglia).

A sostegno delle persone in difficoltà vengono erogati sia contributi economici diretti alla persona (fondi comunali con progettualità e fondi regionali) che interventi a favore della grave emarginazione sociale, per un totale complessivo di 5465 nuclei raggiunti.

Nel 2022 sono 3841 le persone raggiunte dalla Caritas, in aumento rispetto all’anno precedente quando erano 3.449 segno di un crescente bisogno. Rispetto all’anno precedente con le persone in difficoltà incontrate sono aumentate dell’8%. Le 28 Caritas Parrocchiali si occupano di 30 nuclei familiari in media con picchi sia nelle periferie che nei quartieri centrali. Oltre il 20% di chi si rivolge a Caritas porta almeno un bisogno connesso all’abitazione. Sono stati consegnati oltre 8000 pacchi viveri alle famiglie. I minori sono un terzo delle persone raggiunte, dato definito «allarmante» perché significa che le nuove generazioni crescono in forti contesti di povertà materiale e culturale.

Il presidente del comitato dei sindaci dell’Ats1, l’assessore al Welfare Luca Pandolfi, ha spiegato come «l’Osservatorio parta dal considerare la povertà, un fenomeno sociale e non individuale che influisce nelle dinamiche territoriali».