Ospedale Nuovo di Pesaro, il sindaco Ricci: «Errore la revoca del Project, ora non si perda altro tempo»

PESARO – Revoca del Project financing per l’ospedale di Pesaro, il sindaco di Pesaro parla di un «grave errore. Ora non si perda tempo nella realizzazione del nuovo progetto ridimensionato». Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci commenta la decisione della Giunta regionale delle Marche di revocare la finanza di progetto per la realizzazione del nuovo ospedale unico di Pesaro e Fano. «Lo abbiamo sempre sostenuto: questa scelta è sbagliata – continua -. A quest’ora avremmo avuto il cantiere in corso per la realizzazione di un nuovo Ospedale, una grande struttura d’eccellenza per tutto il Nord della regione. Ora, non si perda altro tempo nella realizzazione del nuovo progetto ridimensionato».

La Regione ora si darà 13 giorni di tempo per presentare proposte per la realizzazione di un nuovo ospedale a Pesaro. «Domani nomineremo subito al tavolo tecnico, istituito dalla Regione, Franco Arceci e i dirigenti comunali Moretti e Severini. Bisogna correre. La Regione e il presidente Acquaroli conoscono le precondizioni che il Comune di Pesaro ha posto: no alla messa in discussione dell’Azienda ospedaliera Marche Nord e no ad ulteriori perdite di tempo. L’Ospedale nuovo deve esser fatto a Muraglia, con un progetto modulare che nel tempo possa essere ampliato, ma sempre seguendo la filosofia del costruire sul costruito».

Poi conclude: «Speriamo davvero che dopo un anno si passi dalle parole ai fatti».