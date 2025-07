PESARO – Emergenza caldo, il Sindaco Andrea Biancani commenta il provvedimento della Regione Marche sul lavoro durante il solleone.

«L’ordinanza sulle “Misure di prevenzione per l’attività lavorativa all’aperto e in condizioni di esposizione prolungata al sole, nei settori agricolo, florovivaistico, della logistica e nei cantieri edili e stradali”, è una misura utile. È un’attenzione necessaria verso la salute dei lavoratori, un atto di civiltà per tutta la nostra comunità».

«Negli ultimi anni le temperature sono sempre più estreme, e causano sempre più eventi atmosferici catastrofici. Non si può più far finta di niente difronte al cambiamento climatico. Oggi è difficile svolgere qualsiasi tipo di lavoro all’aperto nelle ore centrali della giornata, basti pensare che anche chi si reca in ufficio, con aria condizionata, avverte il peso del caldo. Ma per chi lavora sotto il sole, in attività fisicamente impegnative, il rischio per la salute è concreto e molto pericoloso».

«Abbiamo temperature che solo pochi anni fa sarebbero state impensabili – prosegue Biancani –. È doveroso adattare ritmi e orari di lavoro per tutelare chi ogni giorno garantisce servizi e produzioni essenziali, spesso in silenzio e senza tutele adeguate. Il lavoro è fondamentale, ma la salute dei lavoratori viene prima di tutto». Il sindaco sottolinea poi: «Questa ordinanza è anche il frutto delle richieste delle associazioni sindacali e delle categorie di settore, che ringrazio. È una scelta condivisa e di buon senso, che mette al centro la dignità del lavoro e il rispetto delle persone. Far lavorare qualcuno sotto temperature proibitive non è compatibile con un’idea di società civile».