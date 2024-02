Opere compensative di Autostrada, arrivano altri 100 milioni a Pesaro per il raddoppio dell’interquartieri

PESARO – Opere compensative dell’Autostrada, arriva a quota 170milioni di euro lo stanziamento per gli accessori alla terza corsia dell’A14.



«Avanti tutta con i lavori grazie a 100 milioni in più che permettono anche il recupero dell’interquartieri, stralciato nella precedente fase. Siamo pronti a partire anche con gli altri interventi in programma appena terminati i lavori sull’opera di Muraglia» così il sindaco Matteo Ricci e l’assessora alla Rapidità Mila Della Dora, presentano l’atto aggiuntivo alla Convenzione del 2013 e approvato ieri 20 febbraio in giunta prima del passaggio in Consiglio.

Il documento originario siglato dall’Amministrazione con Società autostrade, insieme a Provincia e Regione, nel 2013 stabiliva 74milioni di euro per le opere compensative all’ampliamento dell’A14. «Oggi aggiorniamo lo schema portandolo a oltre 170milioni – dicono Ricci e Della Dora -. Ci consentirà di procedere spediti con i cantieri». L’aggiornamento del quadro economico vecchio di 11 anni, dà risposta all’aumento dei costi per le lavorazioni, all’inflazione e al rialzo delle cifre per gli espropri (ai quali l’atto aggiunge ulteriori 5 milioni, per un totale di 17,5) e ci «Permette di recuperare gli aumenti. Ora ci sono tutti i soldi per concludere, in sicurezza, tutte le opere».

Terminata l’interquartieri di Muraglia, «si procederà con la bretella di Santa Veneranda, il raddoppio dell’Urbinate e la bretella Fratelli Gamba, che dalla Montelabbatese si collegherà all’attuale casello. L’ultima opera sarà il casello unidirezionale di Santa Veneranda» concludono Ricci e Della Dora.