È online il primo singolo della cantante fanese Federica Tombari – VIDEO

FANO – La Città della Fortuna continua a regalare nuovi artisti in erba. E’ il caso della fanese Federica Tombari che ha pubblicato da una manciata di giorni il suo primo singolo “23.06”. Il brano, scritto insieme a Gugliemo Salvafiorita (in arte Tyflow), mixata e masterizzata dal produttore discografico Enrico Bulla e prodotto da Giacomo Bertozzini, è un pezzo introspettivo ed autobiografico che racconta una porzione di vita della giovanissima cantautrice.

Per Federica “23.06” è una data importante, una data che segna una rinascita interiore ed un possibile inizio di carriera musicale: «Nella canzone c’è la voglia di ritornare ad essere quella di un tempo – spiega Federica – anche con tutte le insicurezze ma con la consapevolezza che bisogna andare avanti, essere forti e avere fede in sé stessi. La musica per me è sempre stata una valvola di sfogo, un rifugio nei momenti bui. In essa, riesco a trovare la mia forza nascosta, la mia sicurezza».

Federica Tombari

«Vorrei trasmettere agli altri – conclude l’artista – la forza di poter superare le varie avversità che la vita ti mette davanti. Vorrei essere la portavoce di tutte quelle persone che hanno attraversato un periodo particolare nella propria vita e lanciare il messaggio di credere in sé stessi anche quando tutto sembra perduto».