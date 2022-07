È online Dopo di me, il nuovo video di Raffi: Fano ancora protagonista

FANO – È online il nuovo singolo di Raffi, al secolo Raffaella Pierattoni, cantante pesarese ma oramai fanese di adozione che continua, a passi veloci, a scrivere pagine importanti della sua luminosa carriera. Dopo il boom di visualizzazioni del suo singolo Vivo senza te e, dopo aver aperto insieme alla sua band XXEnergy i concerti di Bari, Ancona e Torino di un’icona musicale come Vasco, la giovanissima cantante lancia il suo nuovo singolo dal titolo Dopo di me con tanto di video che conferma una volta di più il suo stretto legame con Fano.

Protagonista della clip infatti è la Città della Fortuna di cui si vedono chiaramente Piazza Andrea Costa, via Arco d’Augusto, Piazza XX Settembre e Piazza Avveduti. A presentarci il brano è stata la stessa cantante: «Il testo del mio nuovo singolo DOPO DI ME è un pò un ‘dire di no’ alla sudditanza. E’ una canzone contro chi fa il doppio gioco approfittando dei sentimenti altrui. Quindi una presa di posizione… una certezza che scopre ‘il lato debole di LUI’…e quindi: DOPO DI ME TU NON CE LA FAI!! Naturalmente tutto in una chiave ironica e liberatoria che non da peso … ma il brano ha una sua “pesante leggerezza” incarnata a pieno dalla location del videoclip girato nel mercato di Fano, una festa consapevole e indipendente… dove tutti possono partecipare».

A scoprire e valorizzare il talento cristallino di Raffi è stato Roberto Casini, batterista storico della Steve Rogers Band e autore di alcune canzoni di Vasco Rossi come Va bene così, Gabri, Eh già, La verità, Colpa del whisky e altre. Una guida preziosa che sta portando già i suoi frutti.