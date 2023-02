Omicidio Pesaro, l’avvocato Asole pronto a chiedere la perizia psichiatrica

Il legale ha assunto il mandato difensivo. «È l'esecutore materiale ma non darò nulla per scontato in questo caso»

PESARO – Pronto a chiedere la perizia psichiatrica. Michael Alessandrini, 30 anni di Pesaro, è in stato di fermo in Romania per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri. La famiglia ha nominato Salvatore Asole come avvocato di fiducia. Accanto a lui ci sarà anche Ezio Denti, noto criminologo investigativo m

Alessandrini ha ammesso davanti al giudice di Timisoara di aver ucciso l’amico. E questo Asole lo conferma.



L’avvocato sottolinea: «Partiamo dal fatto che Michael è l’esecutore materiale dell’omicidio. Ma in questo caso non darò nulla per certo. Voglio capire cosa ha armato la sua mano, qual è stato il movente e se possa aver reagito a qualcosa pur dando atto che si tratta di un omicidio non giustificabile che sta facendo soffrire delle famiglie».

Una cosa è certa. «Se la procura non chiederà la perizia psichiatrica lo faremo noi sulla scorta di quanto emerso fino ad ora rispetto alle sue fragilità, debolezze, instabilità psichiche. È chiaro che se dovesse emergere questa alternativa non sarebbe imputabile e non potrebbe affrontare un processo ordinario».