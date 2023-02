Omicidio Panzieri a Pesaro, il video dell’arresto del presunto killer. Preso in stazione del treno ad Arad

Una fuga di trenta ore, poi il mandato d'arresto. Ecco il video di una giornalista romena che immortala il momento dell'arresto in Romania del presunto assassino di Pierpaolo Panzieri massacrato a coltellate in casa sua dopo una cena

PESARO – Una fuga di trenta ore, poi il mandato d’arresto. Ecco il video di una giornalista romena, caricato su Youtube, che immortala il momento in cui Michael Alessandrini, 30enne pesarese, presunto assassino di Pierpaolo Panzieri, viene portato in caserma dalle autorità romene. La giornalista di Opinia Timisoarei gli chiede perchè ha ucciso. E Michael risponde che avrebbe risposto all’interno dell’edificio. Poi scortato dalle forze dell’ordine entra nella caserma. Addosso aveva il cellulare di Pierpaolo.

La stretta collaborazione delle Forze di Polizia rumene ha permesso di apprendere che il soggetto ricercato aveva già oltrepassato il confine rumeno: il Servizio Cooperazione Internazionale, tramite le articolazioni dell’Ufficio SIRENE e l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza presso l’Ambasciata Italiana in Romania, ha collaborato a stretto contatto con gli operatori della Squadra Mobile, chiudendo il cerchio sull’indagato, il quale attualmente si trova sotto il controllo della autorità rumene, mentre viene trasmesso l’ordine di arresto europeo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Pesaro.

Una fuga durata una trentina di ore, da quando la sera di martedì, dopo l’omicidio, Alessandrini si è messo in macchina e si è diretto in Romania. Ad Arad ha abbandonato l’auto, poi ha provato a prendere un treno, ma è stato bloccato. Il giovane viveva in una delle camere dell’Hotel San Marco a Pesaro, di cui la famiglia è proprietaria.