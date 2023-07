Omicidio a Fossombrone, è giallo sul movente: si cercano risposte nel telefono e Pc

FOSSOMBRONE – E’ attesa per questa mattina 28 luglio l’udienza di convalida davanti al gip del Tribunale di Urbino per Andrea Marchionni, il 47enne reo confesso che martedì 25 luglio, ha ucciso con un colpo di pistola la cognata Marina Luzi, 40 anni ancora da compiere.



Un solo colpo, sparato in fronte, a bruciapelo: questa sarebbe l’agghiacciante dinamica del delitto che ha gettato in un incubo l’intera comunità di Fossombrone. Il carnefice e la vittima vivevano nella stessa casa di campagna, una villetta bifamiliare sita in zona Piancerreto, lungo via Pirandello: al piano superiore il 47enne, al primo la donna, con compagno e figlia.



A fare il ritrovamento è stato il fratello del 47enne e compagno della vittima che, al momento dell’omicidio, si trovava in giardino con la figlia, intenti a trovare ristoro in una piccola piscina. A confermare la dinamica dell’uccisione anche l’autopsia svoltasi nella giornata del 27 luglio.



L’uomo, dopo essersi costituito dai carabinieri, si è chiuso in un mutismo assoluto non lasciando trapelare nulla. Se la dinamica sembra abbastanza chiara, oscuro è il movente: gli investigatori hanno escluso motivi passionali o economici. Posti sotto sequestro il computer ed il telefono dell’uomo: da questi potrebbero emergere dettagli significativi per cercare di fare luce sulla vicenda. L’uomo deteneva regolarmente la Beretta 98 calibro 9×21 con cui ha esploso il colpo; in casa le autorità hanno trovato 15 fucili che l’uomo deteneva anch’essi regolarmente.



Si terranno oggi i funerali di Marina Luzi: le esequie verranno celebrate alle ore 16 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. La camera ardente è stata allestita nell’obitorio del locale ospedale da dove la salma sarà traslata alle ore 15.45.