Omicidio Bruzzese, Ricci: «Mai abbassare la guardia sulle infiltrazioni, bella risposta degli inquirenti»

PESARO – Un territorio capace di contrastare le infiltrazioni criminali. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci interviene dopo i fermi per l’omicidio di via Bovio avvenuto nel Natale 2018.

«Complimenti alla procuratrice Monica Garulli e ai ROS per questi arresti. Un’operazione che dimostra come nel territorio non si abbassa mai la guardia sulla criminalità – spiega Ricci – Sono passati quasi tre anni da quell’evento brutale. Era il 25 dicembre 2018, un fatto che ha sconvolto tutta la città e le tante famiglie cha avevano conosciuto la famiglia Bruzzese. Un episodio che ci ha dimostrato come la criminalità organizzata non ha confini e per questo è importante non abbassare mai la guardia. I nostri magistrati e le forze dell’ordine non lo hanno mai fatto e hanno dimostrato di essere in grado di contrastare anche i criminali più feroci. Il nostro è stato da sempre stato considerato come uno dei territori più tranquilli e sicuri. Per questo, negli anni, è stato scelto come luogo per ospitare i collaboratori di giustizia. Ancora una volta è stato fatto un gran bel lavoro di squadra da parte delle forze dell’ordine, che fa tirare un sospiro di sollievo a tutta la città».