Obbligatorietà dei vaccini e libera scelta: a Pesaro una tavola rotonda

PESARO – Una tavola rotonda sulla legittimità dell’obbligo dei vaccini. Giovedì 16 giugno alle 20,45 appuntamento alla Poderosa per l’incontro “Libera Scelta” organizzato da cittadini liberi Pesaro. A breve la Corte Costituzionale si riunirà per discutere sulla legittimità dell’obbligo vaccinale. La tavola rotonda intende approfondire l’argomento. Interverranno Stefano Scoglio, l’avvocatessa Pia Perricci, la senatrice Bianca Laura Granato, il professor Gaetano Colonna.

L’avvocatessa Perricci sottolinea: «Sono molto contenta di partecipare all’evento. Cercheremo di fare un po’ di chiarezza sulla situazione vaccini e soprattutto di spiegare tecnicamente il funzionamento della Corte Costituzionale e della sentenza che la medesima emetterà nel mese di novembre, evidenziando soprattutto come da quella sentenza dipenderà la vita degli italiani. Il diritto alla salute non è barrabile, né può essere compromesso in forza di una eventuale e quanto ipotetica protezione di altri soggetti. Di fatto i dati hanno dimostrato che questi vaccini non limitano il contagio né lo prevengono. Ci sono numerosi dati sugli eventi avversi che però non vengono evidenziati in maniera meno eclatante rispetto all’obbligo vaccinale. Spero che ci sarà una importante partecipazione anche solo al fine del confronto».