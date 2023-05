Nuovo vescovo di Fano: i saluti di Monsignor Trasarti e le reazioni del mondo politico

FANO – Poche ma sentite parole quelle con cui monsignor Trasarti ha deciso di congedarsi e annunciare il nome del suo successore: sarà infatti don Andrea Andreozzi il nuovo vescovo della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola:

«È bello che ci siate perché questo annunzio sarà come una paternità o una maternità nuova, un evento grande. State per ricevere un nuovo padre adottivo da amare e da cui sarete amati».

Alla Nunziatura erano stati chiesti tempi celeri e così è stato: una scelta ben precisa per dare un segno di continuità all’anno ed all’opera pastorale. Probabilmente già da luglio il nuovo vescovo si insedierà. Il vescovo ha dato poi lettura del documento ufficiale: «Il Santo Padre ha nominato come suo successore per la Chiesa di Fano il reverendo Andrea Andreozzi». L’annuncio è stato seguito da un applauso dell’assemblea. Nel plico a firma della Nunziatura apostolica non sono mancati i ringraziamenti per il prezioso e solerte lavoro svolto dall’oramai ex Vescovo da quanto, nell’ottobre del 2007, prese le redini della Diocesi.

Non si è fatto attendere il commento del primo cittadino di Fano Massimo Seri: «Apprendo con gioia della notizia del nuovo vescovo che presto guiderà la Diocesi di Fano! E con l’occasione voglio rinnovare il ringraziamento a mons. Armando Trasarti per la sua lunga e generosa prelatura presso la nostra Città. Al contempo voglio dare il mio più caloroso benvenuto ad Andrea Andreozzi, sicuro che Fano saprà abbracciarlo con lo spirito accogliente che da sempre la contraddistingue. Son certo che questo rapporto porterà frutti buoni e abbondanti per tutta la nostra comunità».