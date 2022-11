FANO – La terra continua a tremare. Lo sciame sismico che sembrava attenuarsi negli ultimi giorni, ha fatto registrare un nuovo importante movimento tellurico che è stata avvertito nitidamente dalla popolazione nella notte a cavallo tra il 14 e 15 novembre.



Il terremoto di magnitudo 3.5, con epicentro in mare, a 28 chilometri da Fano e a una profondità di 7,4 chilometri, è stato registrato alle 00.11. Il sisma, nonostante l’ora, è stato avvertito da molti abitanti del litorale.

Si allarga intanto l’elenco degli immobili ritenuti inagibili dopo la forte scossa di magnitudo 5.5 registrata mercoledì scorso. Tra le novità emerse l’inagibilità di una casa colonica a Caminate di Fano. Interdette anche alcune stanze di un edificio in via Garibaldi.



Sempre nella Città della Fortuna è stato segnalato il distacco della campana situata sul tetto della scuola media Padalino, in centro storico, che si affaccia sul cortile interno. Fortunatamente non è precipitata ma è rimasta sul tetto. A carattere preventivo, nella giornata del 14 novembre, è stata comunque rimossa.