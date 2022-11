FANO – Nuovo singolo e boom di visualizzazioni per Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice fanese che sta raccogliendo non pochi consensi con il suo ultimo singolo “Suicidio Gourmet” pubblicato pochi giorni fa sulle principali piattaforme musicali.



Il brano, terzo singolo della giovanissima cantautrice (dopo “Lo faccio per me” e “instabilità”) ruota intorno all’amore ed al rapporto di coppia che, a volte, può trasformarsi, in legame comodo: «Suicidio Gourmet è un brano che già dal titolo anticipa i temi del dolore e del piacere dell’amore di coppia. Ho voluto raccontare un amore finito che continua ad esistere anche con la consapevolezza di vivere un rapporto non più sano, di dipendenza, in cui manca il coraggio di dire basta per voltare pagina. Ho scritto questo testo perché ci si nasconde dietro alla comodità senza vedere e ascoltare quella dura verità che molti conoscono ma che è più semplice evitare . Nella mia giovane vita ho avuto davanti agli occhi tante coppie sfinite di stare insieme ma circondati dalla paura del cambiamento, proprio loro sono state la mia più grande ispirazione per suicidio gourmet».