Esce il 10 marzo il nuovo singolo degli Apnea, “Adrenalina”

Nuovo singolo per la band marchigiana Apnea: “Adrenalina” è un mix di rock e pop, dal ritmo deciso e incalzante, e sarà disponibile dal 10 marzo in radio e in tutti i digital stores. Il sound energico e coinvolgente della canzone riflette l’energia e la passione che il gruppo, originario di Montelabbate (Pesaro) ha messo nella sua creazione: trascinante e travolgente, scorre nelle vene come adrenalina.

Il brano è nato durante il periodo del lockdown, un tema che viene trattato nel testo a più riprese, e che ci immerge in un turbinio di sensazioni e stati d’animo. “Adrenalina rappresenta la determinazione e la forza che tutti noi abbiamo dentro, un inno alla vita che ci spinge ad andare avanti nonostante le difficoltà, cancellando per un attimo ogni tormento. La musica diventa l’ancora di salvezza che ti permette di sentirti ancora vivo, di toglierti la maschera e tornare a respirare”, spiega la band.

Gli Apnea a Sanremo Rock nel 2021

Apnea è un progetto musicale che nasce nel gennaio 2018 nel panorama artistico di Pesaro. 5 ragazzi, con esperienze musicali diverse, si uniscono per dare vita a un progetto dove raccontare, tramite la musica, il proprio vissuto. Attualmente la band è formata da Alessandro Guarandelli alla voce, Andrea Molinari alla batteria, Francesco Antonelli al basso, Luca Magrini e Marco Molinari alle chitarre.

E’ del 2019 “Private confidenze”, un EP di sei tracce con cui arrivano in finale all’Homeless Fest, concorso musicale di Macerata. Nel 2020 esce il loro primo singolo “Erotica Venere”.

Vincitori della 32° edizione di “Rock targato Italia” , il loro secondo singolo “Poco prima di dormire” è contenuto nella compilation “Rock targato Italia 1987/1992”. Nel 2021 esce il loro terzo singolo “Il giorno di ieri”. Nello stesso anno la band si è esibita sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, rappresentando la Regione Marche per le finali Nazionali.