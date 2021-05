Nuovo punto vaccinale ad Urbino: tutto quello che c’è da sapere

URBINO – Nuovo punto vaccinale vaccinale a Urbino a partire da oggi, venerdì 21 maggio. Ad annunciarlo l’Area Vasta 1 Fano attraverso un dispaccio a firma del Dirigente Dott. Claudio Montalbini: «La Direzione dell’Area Vasta 1 informa la cittadinanza che il Punto Vaccinale per la Popolazione (PVP) di Urbino da venerdì 21 maggio cambierà sede e sarà attivo presso il Bocciodromo Comunale di Via Pablo Neruda nr. 1, mentre il precedente PVP del Pala Carneroli sarà definitivamente chiuso dalla stessa data».



Gli appuntamenti in programma per le ultime 24 ore sono stati posticipati alla data del 21 maggio e si svolgeranno regolarmente presso la nuova sede. Delle modifiche inerenti a luogo e data i cittadini sono stati informati attraverso l’invio di un sms. Per evitare disguidi i cittadini prenotati nella vecchia sede dal 21 maggio in poi riceveranno comunque un SMS di promemoria che indicherà la nuova sede vaccinale. Rimangono invariati la data e gli orari dell’appuntamento. Da oggi, quindi, il punto vaccinale di via Pablo Neruda sarà l’unico attivo a Urbino. Vale la pena ricordare che è fondamentale scaricare i moduli dal sito Asur e recarsi all’appuntamento per la vaccinazione con i documenti già compilati. I moduli sono scaricabili al seguente link: https://www.asur.marche.it/web/portal/modulistica1.

Continua quindi a pieno regime la macchina vaccinale della Regione Marche: il 18 maggio il Presidente Acquaroli aveva annunciato con orgoglio che è stata superata la quota di 500mila prime dosi somministrate nel piano vaccini regionale. Un trend confermato anche dal boom di prenotazioni per la fascia di età 40-49 registrato nella giornata del 19 maggio: a seguito dell’apertura degli slot per quella fascia di età sono state circa 52mila le persone che hanno aderito alla campagna vaccinale.