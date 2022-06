FANO – Un bosco urbano per migliorare la qualità dell’aria e della vita a beneficio dei cittadini. È questo l’obiettivo del nuovo progetto legato alla sostenibilità ambientale promosso dall’amministrazione comunale fanese. Il nuovo polmone verde sorgerà nel parco in zona Campo di Aviazione. L’intervento, conclusa la fase di progettazione e individuati i finanziatori, sarà realizzato da Arbolia, società benefit creata alla fine del 2020 da Snam e Fondazione CDP per realizzare nuove aree verdi in Italia, contribuendo alla lotta al cambiamento climatico e allo sviluppo sostenibile dei territori.

La realtà progetta, promuove e realizza iniziative di imboschimento e rimboschimento su terreni messi a disposizione dalla pubblica amministrazione e dai privati, con il sostegno economico di aziende sensibili alla sostenibilità ambientale. Oltre che della messa a dimora, Arbolia si occuperà anche della cura e manutenzione degli alberi per i primi due anni, sollevando la pubblica amministrazione dai relativi oneri.

Presentazione del progetto “bosco urbano”

«Con questa iniziativa restituiamo alla nostra città – afferma il vicesindaco Cristian Fanesi – un’importante area verde con alcune essenze tipiche del patrimonio arboreo locale, contribuendo ad arricchire ulteriormente la biodiversità della zona. Ringraziamo Arbolia per aver sposato questo progetto collaborando a migliorare il contesto legato al verde nella nostra città».

«Saremo felici di contribuire a rendere più verde la città di Fano con questo nuovo progetto di forestazione. Arbolia prosegue nella sua missione di creare boschi urbani sul territorio italiano, migliorando gli ecosistemi e promuovendo la biodiversità», ha riferito Dario Manigrasso, Head Of Operations, Marketing & Commercial di Arbolia.