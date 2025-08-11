Nuovo ospedale Pesaro, il Comitato di Muraglia dice no e ricorre al Tar

PESARO – Ospedale di Muraglia, il comitato dice no e ricorre al Tar.

Sit in di protesta nel weekend promosso da un gruppo di cittadini residenti nel quartiere Muraglia, che, «consapevoli delle gravi criticità urbanistiche, ambientali e idrogeologiche» legate alla costruzione del nuovo ospedale in questa zona, si sono costituiti in comitato.

Il comitato parla di un «attacco urbanistico senza precedenti: il progetto prevede, oltre al ben noto lotto delle torri, due edifici alti quasi 40 metri in un quartiere di case a due piani, anche l’attivazione di altri due lotti edificabili, con un impatto devastante sulle colline circostanti e sull’identità stessa del quartiere. Vuol dire, snaturare completamente la realtà dei luoghi e stravolgere la vita dei residenti.

Il rendering del progetto del nuovo ospedale di Pesaro

Un sito inadatto alla funzione ospedaliera – dicono – L’area scelta, individuata per la costruzione del nuovo ospedale, non é un sito idoneo perché le ridottissime dimensioni renderebbero la struttura non espandibile in futuro. Inoltre, presenta caratteristiche idrogeologiche preoccupanti, essendo situata su terreno argilloso e con falde acquifere, in una zona a rischio esondazione per la vicinanza al fiume Genica. La mancata realizzazione di un’adeguata cassa di espansione aggraverebbe il rischio di allagamenti nell’intera area sud della città».

Altro tema la viabilità. «L’area è servita da una strada inter-quartieri a due corsie, senza corsia di emergenza, e non supporta il traffico che un grande ospedale comporterebbe, soprattutto in situazioni di emergenza. Difatti potrebbe essere facilmente bloccata da un incidente o da una esondazione». E ancora il «danno ambientale: l’intervento prevede l’abbattimento di numerosi alberi e la distruzione di boschetti di oltre 20 anni, con gravi conseguenze sull’ecosistema locale e sulla qualità della vita nel quartiere. I boschi difatti sono un polmone verde per l’intero quartiere e per la città tutta».



Infine «i costi fuori controllo e spreco di denaro pubblico. Il sito di Muraglia richiederà spese aggiuntive non previste, causate dalle sue criticità. I tempi di costruzione si allungheranno, e le risorse già stanziate potrebbero non bastare. Si rischia inoltre la demolizione di edifici recentemente costruiti, come la RSA Tommasello, causando un inaccettabile spreco di fondi pubblici. Chiediamo alle autorità di rivalutare la scelta del sito, considerando ad esempio l’area di Case Bruciate, molto più adatta per dimensioni, sicurezza e razionalità urbanistica, e con un impatto positivo sull’intera collettività».