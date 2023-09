Nuovo ospedale, Fdi Pesaro: «Da Biancani accuse false su Muraglia e sui ritardi del progetto»

PESARO – Nuovo ospedale a Muraglia Fratelli d’Italia attacca il consigliere Pd Andrea Biancani dopo le parole dette durante il sit in contro la chiusura di pediatria.

«Comprendiamo la frustrazione del PD, il cui consigliere regionale Andrea Biancani non perde occasione per gettare veleno sull’operato e le scelte che vengono dal nuovo esecutivo di centro destra. Non accettiamo però le notizie false “Fake” come l’accusa alla Regione per la scelta del sito di Muraglia come location del nuovo Ospedale.

Questa non solo è una colossale falsità, ma un modo subdolo e assai discutibile per addossare colpe e lavarsi la coscienza dall’imbarazzante gestione sanitaria degli ultimi quaranta anni di guida PD.

Cogliamo allora l’occasione per ricordare al distratto Biancani che la scelta del Sito fu imposta proprio da quel Matteo Ricci dal quale vorrebbe prendere il testimone il prossimo anno».



Fdi continua: «Ma poi consentiteci, quando il consigliere titola “tutti sapevano tutto”, esattamente cos’è se non l’ennesima ammissione di colpevolezza per non aver ascoltato la proposta del tutto sensata di edificare a Case Bruciate? Proprio, tra l’altro, per evitare chiusure e spostamenti di reparti nell’attesa della costruzione del nuovo nosocomio? Sull’accusa dei ritardi in fine stendiamo un velo pietoso, perché se proprio i campioni del mondo dei ritardi (vecchio palas, cavalcaferrovia, ex tribunale, San Domenico, Orti Giulii etc, etc, ….), pensano di darci lezioncine di puntualità, allora ci spiace ma questa è l’ennesima dimostrazione che vivono su altro pianeta».