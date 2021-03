Nuovo lutto per la Diocesi di Fano: si è spento Padre Filippo Cespuglio

Il religioso, missionario per dieci anni in Perù, ha svolto il suo ministero anche nelle comunità di Tolentino, Pesaro e infine Fano. Nei mesi scorsi aveva contratto il Covid-19 ma era guarito

FANO – Nuovo lutto nella Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola. È mancato nella giornata del 10 marzo Padre Filippo Cespuglio, frate Agostiniano originario di Saltara. Il 92enne si è spento nella presso la residenza per anziani Casa Argento sita a Fossombrone, dove viveva da qualche tempo.



Il sacerdote aveva mesi fa contratto il Covid-19 ma era riuscito a sconfiggere il virus e guarire. Dopo la malattia si era deciso per il trasferimento del religioso dal convento agostiniano di San Giuseppe al Porto, dove svolgeva il suo ministero da molti anni, alla struttura di Fossombrone, in modo da poter aver una riabilitazione ed un’assistenza adeguata alla sua età.

Una vita la sua, degna di un romanzo di avventura: nacque il 26 maggio 1928 e rischio subito di morire. Viste le sue condizioni di salute precarie venne subiti battezzato. Nonostante le sue condizioni fossero considerate disperate il piccolo Filippo si riprese: una guarigione che fu attribuita alla Madonna delle Grazie venerata a Saltara.

Nel 1970 accolse l’invito a recarsi missionario in Perù dove restò per dieci anni, frequentando il seminario di Cuzco e ricevendo l’ordinazione presbiterale il 26 aprile 1978. Rientrato in Italia per motivi di salute, svolse il suo ministero nelle comunità di Tolentino, Pesaro e infine Fano.



Molto amato per la sua umanità e il suo carattere mite e buono ha sempre aiutato tutti con generosità. Le esequie, presiedute dal Vescovo Armando, saranno celebrate venerdì 12 Marzo alle ore 10 presso la parrocchia di San Giuseppe al Porto in Fano.



Mercoledì 10 e Giovedì 11 Marzo sarà allestita la camera ardente nel convento Agostiniano attiguo alla Chiesa; la salma sarà tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di Saltara.