Nuovo dirigente, Centrodestra Pesaro: «Procedura di selezione opaca, pronta la segnalazione all’Anac»

PESARO – Nuovo dirigente, il Centrodestra è pronto a segnalare ad Anac la procedura di selezione utilizzata.



«Immediato accesso agli atti per fare chiarezza sulle procedure per la selezione per il nuovo dirigente del “Servizio transizione ecologica, energetica e digitale” del Comune di Pesaro. Pronta la segnalazione all’ANAC. Dubbi e perplessità che partono dalla modifica della denominazione e delle competenze del settore da dirigere nel pieno della procedura selettiva, con una delibera di giunta approvata a poche ore dalla scelta finale.

Stupisce che per l’ennesima volta, in pochi mesi, emergono tante coincidenze su atti amministrativi che lasciano dubbi non accettabili».



I consiglieri comunali di centrodestra Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Canciani, Giovanni Corsini (Fratelli d’Italia), Dario Andreolli (Lega), Mauro Marinucci, Giovanni Dallasta, Antonio Bartolomei (Forza Italia), Marco Lanzi, Giulia Marchionni, (Pesaro Svolta) e (Pesarò Giovani), intervengono a seguito delle segnalazioni arrivate per il concorso per il nuovo dirigente del “Servizio transizione ecologica, energetica e digitale” del Comune di Pesaro.

«Abbiamo già depositato una richiesta formale di accesso agli atti per verificare i dettagli dell’intera procedura, oltre la documentazione pubblicata nel sito. Proprio dall’esame di questa risulta necessario approfondire e capire se siano state rispettate tutte le normative in materia di trasparenza e correttezza amministrativa. Risultano coincidenze piuttosto curiose sulla questione sulle quali vogliamo spiegazioni e non giustificazioni sommarie. A cominciare dal cambio di denominazione del titolo nel bando a poche ore dalla scelta e dal perché su 7 ammessi, Biancani ne abbia solo incontrati tre. A questo si aggiunge la coincidenza di una comune militanza politica nello stesso partito del sindaco condita da un tangibile impegno dentro il PD in passato e nel presente».

«Appare oltretutto molto anomalo e sorprendente il fatto che la dirigente uscente Dottoressa Maggiulli, professionista affermata e assunta proprio per alta professionalità pochi anni fa, non sia stata nemmeno ammessa ai colloqui privati con Biancani, in quanto risulta esclusa dalla terna finale. Terna che, almeno negli atti pubblicati, non risulta essere stata individuata. Da Biancani non ci accontenteremo di spiegazioni formali. Ora è il momento di capire ogni virgola per virgola i documenti di questo concorso. È già pronta la segnalazione all’ANAC per fare chiarezza sull’ennesimo episodio di opacità che coinvolge l’amministrazione pesarese. Pronti a convocare rapidamente anche la commissione di “controllo agli atti” per avere spiegazioni dalla struttura tecnica comunale che ha gestito l’intera procedura».