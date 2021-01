Il numero 32 sarà presentato mercoledì 20 gennaio, alle ore 17:30 in streaming. All'interno del volume saranno presenti alcuni suoi disegni giovanili, una selezione di foto che lo ritraggono anche da bambino, scritti inediti ed immagini dell’archivio del Comune

FANO – Il nuovo numero di Nuovi Studi Fanesi interamente dedicato a quella che è stata senza ombra di dubbio la memoria storica della città: il Prof. Franco Battistelli. Il luminare è mancato purtroppo lo scorso maggio. Con la sua scomparsa Fano ha perso non solo un pezzo di storia, ma anche colui che più di chiunque altro ha saputo raccontarla.

L’85enne è stato un grandissimo cultore della memoria della sua amata città ed ha lasciato a detta di tutti un vuoto che sarà difficilmente colmabile.

Nuovi studi fanesi dedicato a Franco Battistelli

Battistelli ha legato tutta la sua vita alla cultura e all’accrescimento culturale suo e degli altri: ha svolto il ruolo di insegnante fino al 1994, ma già a partire dal 1972 ha ricoperto la carica di Direttore della “Biblioteca Federiciana” e del Museo e “Pinacoteca civica” di Fano. Nel 1961 è stato eletto socio e successivamente anche socio onorario della ‘Deputazione di Storia Patria per le Marche‘.



Nello stesso anno ha ricevuto il premio ‘Paul Harris Fellow’ per l’impegno culturale nel campo della ricerca letteraria, storica e artistica. A testimonianza del suo immenso contributo, l’Amministrazione Comunale di Fano gli ha attribuito come “storico” il premio annuale del 2007, ‘La Fortuna d’Oro’.



Ha inoltre seguito la direzione della rivista di studi storici che ha fatto conoscere Fano fuori dalle mura cittadine e agli stessi fanesi: il famoso Supplemento annuale al Notiziario che poi è diventato nel 1986 Nuovi studi fanesi.

Domani, mercoledì 20 gennaio, alle ore 17:30 verrà presentato il numero 32 anno 2020 di Nuovi Studi Fanesi interamente dedicato a Battistelli. All’interno del volume saranno presenti alcuni suoi disegni giovanili, una selezione di foto che lo ritraggono anche da bambino, scritti inediti che raccontano di anni felici ma anche della fatica, e poi le immagini dell’archivio del Comune di Fano, della Federiciana, della Fondazione Carifano che lo mostrano in alcuni dei più memorabili appuntamenti culturali del territorio.

Per partecipare occorre collegarsi al link su Zoom: https://bit.ly/34p4JDE