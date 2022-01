Nuova scossa di terremoto nelle Marche: l’epicentro localizzato a Frontone

FRONTONE – Inizio settimana turbolento per il nord della Regione dove, nella prima mattinata del 10 gennaio, è stata nitidamente avvertita una scossa di terremoto. Erano le 08.34 quando la terra ha tremato: l’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Frontone ad una profondità di 38 km.

Il terremoto a Frontone

Secondo i rilievi dell’Ingv la scossa ha avuto magnitudo 3.0. Il movimento tellurico è stato avvertito anche in diversi comuni limitrofi e segnalato sui social da svariati cittadini. Non si segnalano comunque al momento danni a cose o persone.



Per il pesarese si tratta delle seconda scossa di terremoto degna di nota dall’inizio dell’anno: il 1° gennaio infatti un altro sisma era stato localizzato ad Apecchio; anche in quel caso non erano stati segnalati danni.