PESARO – Nuova questura, l’accordo resta valido. Lavori finiti entro il 2026. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante il question time al Senato, ne ha parlato e ha confermato le date.

«Lo scorso 6 luglio è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il ministero dell’Interno, il ministero della Difesa, il comune di Pesaro e l’agenzia del Demanio per la cessione di un’area della caserma Cialdini. Il cronoprogramma per la realizzazione dell’operazione prevede la conclusione dei lavori e la conclusione dell’opera entro il terzo trimestre del 2026. L’iter è costantemente monitorato sia dalla prefettura che dalla questura per fornire ogni apporto per rispettare i tempi programmati».

Il Ministero della Difesa riconsegnerà all’Agenzia del Demanio due fabbricati di 4.000 mq circa all’interno della Caserma Cialdini, oltre a 7.000 mq circa di area scoperta per la Questura di Pesaro Urbino; l’Agenzia del Demanio, nel contempo, si occuperà di rifunzionalizzare 3 palazzine di 3.200 mq nella Caserma Del Monte in uso alla Difesa.

La rifunzionalizzazione e il riuso delle caserme avrà un costo complessivo di circa 23 milioni di euro con tempistiche serrate.

I sindacati di polizia non sono del tutto convinti dell’operazione, soprattutto rispetto agli spazi.