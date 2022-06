Nuova questura di Pesaro, Ricci: «Si farà alla caserma militare di via della Liberazione»

PESARO – La nuova Questura si farà alla caserma militare di via della Liberazione, di fronte all’ospedale. Il sindaco Matteo Ricci annuncia «l’eccezionale» accordo tra Demanio, Ministero della Difesa e Comune di Pesaro, per la sede. «Grazie alla determinazione dell’Agenzia del Demanio, con il direttore regionale Cristian Torretta e la direttrice nazionale Alessandra Del Verme, e alla disponibilità del ministro della Difesa Lorenzo Guerini e del generale Giuseppe Caccamo, abbiamo raggiunto un’intesa per realizzare la nuova Questura in due palazzi della caserma».

Una proposta già avanzata diversi anni fa dallo stesso sindaco Ricci, allora presidente della Provincia, che ora diventa realtà. «È la soluzione perfetta – continua -. Abbiamo già effettuato i sopraluoghi, con Prefetto e Questore, ricevendo il via libera di tutte le parti interessate». Un’operazione importante, «che porterà a Pesaro altri 13milioni di euro, cifra che l’Agenzia del Demanio utilizzerà per interventi interni alla struttura».

Un risultato storico per la sicurezza città e che risponde alle necessità della Questura e sindacati: «si trova in una zona strategica, in centro, vicino all’attuale stazione e su una delle viabilità principali». Ora c’è attesa per la firma dell’accordo, tra Ministero dell’Interno, quindi Prefettura, Agenzia del Demanio, Ministero della Difesa, «che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane – ha concluso Ricci -. Stiamo aspettando la disponibilità del ministro Guerini, che dovrebbe essere ospite nel nostro territorio a giugno».