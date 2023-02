Nuova darsena Pesaro, via al bando per le concessioni ai diportisti per le estati 2023-2024

PESARO – Nuova darsena, via libera del Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale alla procedura per un avviso pubblico per l’assegnazione di concessioni demaniali marittime nello specchio acqueo per posti di ormeggio di unità da diporto nel porto di Pesaro. L’area interessata è quella del lato sud della Nuova darsena. La questione aveva sollevato polemiche e interventi politici.

L’avviso pubblico per il rilascio delle concessioni riguarderà le stagioni estive 2023 e 2024. Sarà pubblicato dall’Autorità di sistema portuale dopo la verifica batimetrica dello specchio acqueo interessato, richiesto dalla Capitaneria di porto di Pesaro, che sarà effettuato il 1 febbraio dall’Adsp. L’avviso sarà distinto in tre lotti da assegnare: due da destinare alle associazioni sportive dei diportisti e uno da assegnare ai singoli concessionari.

«Avevamo preso un impegno con la comunità portuale e con le associazioni dei diportisti del porto di Pesaro sulla base delle loro richieste – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -. Crediamo che questa soluzione possa valorizzare le attività del diportismo e lo stesso scalo pesarese offrendo un servizio per lo sviluppo dei settori della nautica anche sulla base di una programmazione temporale su due anni».

Al Comitato di gestione oggi, e ieri all’Organismo di partenariato della risorsa mare, è stata illustrata la prima stesura del Documento di pianificazione energetico ambientale del sistema portuale. Dopo il recepimento delle osservazioni effettuate, l’atto sarà approvato dal presidente Adsp con un proprio decreto.