Nuova Circonvallazione di Muraglia, un altro mese di lavori e chiusura in strada Carloni 

PESARO – Proseguono i lavori per la realizzazione di strada Enrico Berlinguer, la nuova Circonvallazione di Muraglia.

Il 1 febbraio, inizierà l’ultima tranche degli interventi in strada Carloni. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Ricci. Seguendo il cronoprogramma è stata firmata l’ordinanza che prolunga il divieto al transito fino al prossimo 3 marzo.

Come già annunciato durante la conferenza stampa di presentazione del progetto, i lavori si sarebbero dovuti concludere a metà febbraio «ma a causa delle forti piogge degli ultimi giorni potrebbero slittare di qualche giorno. «Ringraziamo i cittadini per la collaborazione e la pazienza degli ultimi mesi, ma si trattava di un intervento fondamentale per la realizzazione di un’opera strategica per la città che completa gli Interquartieri a sud».

La nuova Circonvallazione di Muraglia rientra tra le opere compensative alla realizzazione della terza corsia. L’interquartieri dovrebbe essere ultimato entro l’estate 2023.

La bretella che verrà realizzata costituirà un nuovo collegamento tra la strada Pantano Castagni e via Cesare Lombroso. Con la realizzazione di questa viabilità si chiude il semianello periurbano, composto per buona parte dalla strada Interquartieri (via Sandro Pertini ndr), che collega la SS16 a Nord del centro abitato con via Cesare Lombroso a Sud Est. Questa soluzione permette di liberare dal traffico la Via Flaminia.