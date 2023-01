La notte in musica “illumina” il Capodanno a Pesaro. Oltre mille persone in piazza del Popolo

Pesaro ha salutato il 2022 nel segno della musica e della creatività. «Il Capodanno in piazza del Popolo è stato un successo – spiega il vice sindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini –, segno che c’era tanta voglia di vivere il centro storico e fare festa, in sicurezza, ma con sobrietà e semplicità».

E non poteva essere altrimenti per la Città creativa della Musica UNESCO e Capitale italiana della Cultura, che ieri sera ha visto oltre 1.200 persone ritrovarsi in piazza del Popolo per dare il benvenuto al 2023, ballando e cantando sulle note a km0. «Musica made in Pesaro di artisti di qualità ci hanno traghettato nel nuovo anno: dalla performance “Happy new year 2023″ dei Dual Size a quella “world, afro, brazil” di dj Toni Messina. Poi il sound indie rock, pop, electro, hip hop, rap, trap di dj Damien e i ritmi house e dance di dj Toni Gandolfo. Tra i protagonisti della serata, anche un’eccellenza musicale made in Pesaro: Daniele Mancini, saxofonista solista, nato professionalmente al Conservatorio Rossini e ora protagonista di concerti in tutto il mondo. A guidare la serata la voce unica della straordinaria Clarissa Vichi». Poi conclude: «Ringrazio coloro che hanno lavorato all’organizzazione, gli artisti, il pubblico e tutti quelli che hanno contribuito a rendere bello e sicuro il Capodanno pesarese: su tutti le forze dell’ordine e la Protezione Civile. Arrivederci al prossimo anno, che sarà naturalmente ancora più incredibile verso la Capitale italiana della Cultura 2024».

Tra gli organizzatori dell’evento Massimiliano Santini, coordinatore degli eventi del Comune di Pesaro, che commenta: «È stato bello ritrovarsi in piazza a festeggiare il Capodanno dopo anni. Il Covid ci ha tolto la semplicità e la condivisione di momenti unici come quello di ieri sera dove molte persone hanno potuto divertirsi, abbracciarsi e scambiarsi gli auguri. La serata è andata benissimo sopra le aspettative. Grazie a chi ha partecipato e a tutti i nostri artisti e musicisti che si sono alternati sul palco per dare vita ad un grande spettacolo».