Pesaro, la notte d’amore finisce con il furto del cellulare e dei soldi

Una donna aveva conosciuto l'uomo in una chat e si sono incontrati in albergo. Caso risolto dalla Volante della Questura

PESARO – Lo conosce in chat e viene derubata. Nella giornata di domenica 10 luglio, alle prime luci del mattino, personale della Polizia di Stato in servizio di volante è intervenuto in un hotel del lungomare di Pesaro, a seguito della segnalazione di una donna, di origine straniera, la quale sosteneva di essere rimasta vittima del furto del proprio cellullare. Dagli accertamenti svolti nell’immediatezza, è emerso che la donna, regolarmente residente da alcuni anni in questo territorio, dopo aver passato la notte con un uomo, anch’egli straniero conosciuto in una chat, al suo risveglio si era accorta della sparizione di quest’ultimo, del suo cellulare e del suo denaro.

I poliziotti, grazie agli elementi forniti dalla donna e a un meticoloso lavoro di investigazione, sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, che è stato denunciato in stato di libertà. Nella circostanza si appurava, inoltre, che l’albergatore non aveva ottemperato alla registrazione della coppia tra gli ospiti della struttura ricettiva, contravvenendo in tal modo a quanto disposto dalla normativa.