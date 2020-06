Pesaro, nomine dei parroci: don Marco a Montecchio, don Martin a Cristo Re, don Ajeesh al porto

PESARO – Nuove nomine di parroci e trasferimenti per i sacerdoti pesaresi.

L’arcidiocesi di Pesaro, a seguito dei recenti decessi di alcuni sacerdoti diocesani, si è trovata nella necessità di provvedere alla nomina di nuovi parroci.

Don Marco Di Giorgio, dalla parrocchia di San Luigi, viene destinato alla guida della parrocchia di S. Maria Assunta in Montecchio.

Don Massimo Regini, dalla parrocchia di San Carlo in Pesaro viene destinato alla guida della parrocchia di Santa Veneranda e assume contemporaneamente l’incarico di preside dell’Istituto Teologico Marchigiano con sede in Ancona.

Don Jose Jaime Gomez Guerrero dalla parrocchia di Santa Veneranda viene destinato alla guida della parrocchia di San Carlo in Pesaro.

Don Martin Kuttianickal dall’Unità Pastorale del Centro Storico, dove era aiuto Pastorale, viene destinato alla guida della parrocchia di Cristo Re in Pesaro.

Infine don Ajeesh George viene nominato amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria del porto in Pesaro.



Le nomine entreranno in vigore il 1° settembre 2020. Le comunità dell’arcidiocesi sono invitate a pregare affinché questi cambiamenti siano un’occasione per crescere nella fede e nella comunione ecclesiale.