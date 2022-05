Nodo playoff al Palas, il Comune di Pesaro scrive ad Aspes: «Il disciplinare dice che la VL ha la priorità»

PESARO – Ore decisive per sciogliere il nodo della partita di playoff della VL alla Vitrifrigo Arena in concomitanza con la convention di Tecnocasa. Il Comune ha scritto una lettera ad Aspes, società a partecipazione pubblica che gestisce la struttura. Ma se saltasse l’evento della Tecnocasa, la richiesta danni potrebbe essere molto alta.

«La data del 19 maggio è quella prevista per la disputa, a Pesaro, di Gara 3, tra Vuelle e Virtus Bologna, con inizio alle 20, 45 – scrive il Comue di Pesaro – In ragione della contestualità della partita di playoff con l’allestimento della Convention di Tecnocasa, si richiama il disciplinare tecnico tra Comune ed Aspes relativo alla gestione dell’impianto, laddove prevede che Aspes debba (evidentemente in via privilegiata) mettere a disposizione la struttura al fine di permettere l’attività della Società sportiva Vuelle.

Il regolare svolgimento della partita all’interno della Vitrifrigo Arena, oltre a garantire il più funzionale assetto organizzativo, appare necessario per la tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità degli spettatori, in ragione del consistente afflusso di tifosi locali e ospiti, e in mancanza di una idonea struttura alternativa.

Questa Amministrazione, per consentire comunque lo svolgimento della Convention programmata, mitigando i prevedibili disagi per l’Organizzazione, si rende disponibile ad individuare nella stessa data, sedi alternative concedibili a titolo gratuito, (in via esemplificativa la Piazza del Popolo, lo Stadio Benelli) o in alternativa concedere il Vitrifrigo in date diverse senza costi di affitto della struttura.

Si precisa che in caso di mancata risposta o di mancata accettazione delle istanze evidenziate, l’Amministrazione si riserva di assumere idonei provvedimenti per garantire il regolare svolgimento della gara sportiva nell’impianto Vitrifrigo Arena». Il pasticcio è compiuto, nelle prossime ore un Cda per mettere un punto e decidere come procedere.