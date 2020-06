Pesaro: i nodi della zona mare tra pedonalizzazione, ponte sulla Statale e parcheggi

Iniziati i lavori per la segnaletica nelle aree pedonali. Ritardi per il ponte di via Lamarca, con disagi al traffico. Positivo l'utilizzo del park a Villa Marina

PESARO – I nodi del mare. Dai lavori al cavalcaferrovia sulla Statale al parcheggio di villa Marina alla pedonalizzazione di viale Trieste.



Tre temi chiave per l’amministrazione comunale di Pesaro. È bastato il primo vero weekend di mare per mandare in tilt il traffico viste le deviazioni sulla Statale e via Kolbe a causa del ponte in via di rifacimento. Tante proteste e colpi di clacson.



Il sindaco Matteo Ricci ci ha messo la faccia: «Chiediamo scusa per disagi creati a causa del protrarsi dei lavori al ponte sulla statale. Quando ho dato il via ai lavori urgenti sul ponte di via la Marca, mi avevano garantito che sarebbero finiti nelle prime settimane di giugno, prima dell’inizio dell’estate. Purtroppo i nostri tecnici e la ditta hanno comunicato alcuni giorni fa all’assessore Belloni il protrarsi dei lavori fino al 5 luglio. Sono arrabbiato quanto voi cittadini che in questi giorni fate spesso molta fila per uscire ed entrare dalla città. Per questo mi scuso e vi chiedo ancora due settimane di pazienza».

Il parcheggio a Villa Marina



Per una notizia negativa c’è un contraltare nel parcheggio di villa Marina. Ci sono 150 posti gratuiti per ottemperare alla perdita di 46 stalli all’inizio del viale per via della prossima pedonalizzazione.

«Esperimento positivo per questo primo weekend. Soddisfatti cittadini e bagnanti». Lo dice il sindaco Matteo Ricci sul nuovo parcheggio nell’area di Villa Marina, ricavato nella parte già cementata sul lato monte concessa in comodato d’uso dall’Inps al Comune. Centocinquanta posti auto gratuiti: «Una nuova area logistica con parcheggi molto utili per la zona mare, che ci darà anche l’opportunità di ripensare la viabilità del porto e di viale Trieste», commenta il sindaco. «Sta funzionando bene», rimarca l’assessore Enzo Belloni.

I lavori per la pedonalizzazione di viale Trieste



Questo darà anche il via libera alla pedonalizzazione di viale Trieste. Due le aree pedonali h24 annunciate: la prima nel tratto compreso tra via Marconi e via Pola, l’altra nel percorso incluso tra viale Zara e via Ninchi nonostante le iniziali proteste degli operatori economici.

L’assessore Enzo Belloni fa sapere che «Questa mattina (22 giugno, ndr) il tratto di viale Trieste tra viale Marconi e viale Pola è stato chiuso al traffico per iniziare i lavori di colorazione dell’area pedonale», che scatterà indicativamente dal prossimo weekend, ma ancora non è stato definito nulla di certo.