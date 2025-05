Niente stress da parcheggio: a Pesaro si va al mare in navetta gratis

PESARO – Tornano, con novità ancor più utili a cittadini, turisti e attività economiche, le navette gratuite verso il mare, «per un’estate sostenibile, in sicurezza e relax, ancor più facile, ancor più veloce» dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci nel presentare l’edizione 2025 «di uno dei servizi più apprezzati da pesaresi e turisti. Un servizio gratuito, pagato quindi completamente dal comune, che siamo felici di presentare con modifiche che abbiamo aggiornato e previsto per rendere l’uso delle navette gratuite, ancor più comodo e funzionale, garantendo il trasporto pubblico dalle 8.45 del mattino fino a mezzanotte con collegamenti in Viale, Baia e Sottomonte anche di sera». Infatti, le tre navette “Viale Trieste”, “Sottomonte” e “Baia Flaminia” «hanno la principale funzione di accompagnare al mare cittadini e turisti durante il giorno; la quarta, la “Notturna” è invece pensata principalmente per i turisti e viaggia in maniera continuativa tra Viale Trieste e Baia Flaminia, garantendo una copertura su entrambe le zone fino a mezzanotte», sottolineano.

Il Comune, in collaborazione con Adriabus, conferma infatti le “storiche” 4 linee anche per l’estate 2025, la “Notturna” e “Baia Flaminia” (attive dal weekend del 14 giugno) e “Sottomonte” e “Viale Trieste” (entrambe al via dal 1° giugno). Ma è su quest’ultima che si è concentrata una delle due novità presentate da Biancani e Mengucci: «Il percorso sarà più snello, breve e, soprattutto, attraverserà viale Trieste. Gli scorsi anni toccava la stazione ferroviaria, via Canale per poi allungarsi su viale Cesare Battisti bypassando il lungomare ricco di attività a favore di una strada residenziale. Da quest’anno la navetta farà tappa esclusivamente in viale Trieste e Trento (a seconda dei sensi di marcia) da via Lamarca; evitando quindi l’area del centro storico (già coperta dal servizio pubblico), accelerando i tempi e fornendo un servizio più utile sia ai cittadini, sia ai commercianti, ai concessionari delle spiagge e alle strutture ricettive».

Sindaco e assessora sottolineano che «Il servizio è fondamentale per garantire la sicurezza stradale e dei quartieri interessati, ma anche per ridurre il traffico e l’inquinamento. È anche di supporto alle famiglie e ai turisti che vogliono raggiungere le spiagge in sicurezza (le fermate sono tutte previste nel lato “spiaggia” della carreggiata) e alle attività economiche, turistiche e culturali delle diverse zone del centro e del mare, raggiungibili comodamente anche durante il periodo in cui le aree si riempiono di pesaresi e turisti che arriveranno a Pesaro anche per i numerosi eventi in programma fino a settembre».

«L’obiettivo delle navette – continuano – è favorire la mobilità sostenibile e ridurre l’inquinamento e il traffico nella città, tema su cui stiamo investendo con diverse azioni integrate, tra cui il potenziamento della Bicipolitana, fiore all’occhiello della città e l’ottimizzazione delle aree di sosta collegate». Le navette sono infatti raggiungibili dagli spazi di sosta dislocati nella città, a partire dal più ampio, il San Decenzio, fino «al parcheggio gratuito di Villa Marina che può accogliere 170 auto e 63 motorini in una zona centralissima e molto frequentata, anche la sera». Seguiranno ulteriori aggiornamenti sui parcheggi disponibili e messi a disposizione dall’amministrazione pubblica.

Nei prossimi giorni importanti novità anche per la linea che attraverso il Parco San Bartolo: «Ci stiamo confrontando con l’Ente Parco, con il Quartiere 6 e con l’amministrazione di Gabicce per definire anche la navetta che collegherà Pesaro città con il San Bartolo e che illustreremo a breve», annunciano.

DATE E ORARI NAVETTE

La linea “Viale Trieste” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:45, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica, a partire dal 1° giugno); a luglio e agosto si svolgono quotidianamente; a settembre la navetta effettua il percorso sabato 6 e domenica 7.

La linea “Sottomonte” transita ogni 30 minuti, dalle 8:45 alle 19:15, con partenza dal parcheggio San Decenzio. A giugno, le corse sono previste nel fine settimana (sabato e domenica, a partire dal 1° giugno). A luglio e agosto si svolgono quotidianamente; a settembre la navetta effettua il percorso sabato 6 e domenica 7 e sabato 13 e domenica 14.

La linea “Baia Flaminia” transita ogni 15 minuti, dalle 9:00 alle 20:45 (ultima partenza da Baia Flaminia, ore 20:55), con partenze dalla darsena del porto per raggiungere le spiagge, in tre fine settimana di giugno (14 e 15; 21 e 22; 28 e 29 giugno); in tutti i weekend di luglio e agosto, mese in cui si potrà salire a bordo anche giovedì 14 e venerdì 15).

La linea “Notturna” transita ogni 30 minuti, dalle 20:50 alle 23:50 (l’ultima corsa termina a 00:16 in viale Vienna), con partenze da viale Vienna. La navetta sarà attiva sabato 14, domenica 15 e, dal weekend successivo (21 e 22) tutti i giorni fino al 31 agosto. A settembre correrà sabato 6 e domenica 7.