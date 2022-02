Pesaro, niente differenziata per chi è positivo al Covid o in quarantena

Marche Multiservizi illustra il cambio di regolamento per lo smaltimento dei rifiuti in base all'ordinanza regionale. Ecco le novità

PESARO – Marche Multiservizi informa che tutte le utenze domestiche dove risiedono soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena non dovranno più attendere l’attivazione di un servizio di raccolta dedicato, ma conferiranno tutti i rifiuti prodotti secondo le modalità previste per la frazione indifferenziata.

Con ordinanza n.1 del 9 febbraio 2022 la Regione Marche ha infatti modificato le precedenti disposizioni e conseguentemente Marche Multiservizi riorganizza il servizio.

Le utenze dove risiedono soggetti positivi al Covid-19 o in quarantena non saranno tenute a fare la raccolta differenziata ma dovranno inserire tutti i rifiuti nel sacco dell’indifferenziato.

Per evitare rischi di rottura del sacchetto e fuoriuscita dei rifiuti, prima del conferimento, è raccomandato il confezionamento dei rifiuti con due sacchetti, uno dentro l’altro, e la corretta chiusura con un laccetto o del nastro adesivo.

I rifiuti dovranno poi essere conferiti secondo le regole ordinarie per la frazione indifferenziata: in caso di raccolta stradale utilizzando il cassonetto più vicino (delegando necessariamente qualcun altro al conferimento), in caso di raccolta porta a porta seguendo il calendario ordinario, esponendo i rifiuti nel giorno e nell’orario indicato.

Solo nei casi di eccezionale impossibilità a seguire le modalità indicate Marche Multiservizi attiverà un servizio di ritiro domiciliare temporaneo che può essere richiesto inviando una e-mail all’indirizzo covid19@gruppomarchemultiservizi.it.