Neve, scuole aperte a Pesaro e chiuse a Urbino

PESARO URBINO – Neve, scuole aperte a Pesaro; chiuse a Urbino.

«Domani 10 gennaio le scuole di ogni ordine e grado saranno regolarmente aperte». Lo dice il sindaco Matteo Ricci, che fa il punto sugli interventi in città dopo la nevicata delle ultime ore. «Le strade sono tutte percorribili, i mezzi pubblici regolari. Il Centro Operativo Comunale e i mezzi spazzaneve sono al lavoro per ripulire le strade e sono intervenuti più volte nella zona collinare», dove si sono registrate le maggiori criticità: Candelara, Trebbiantico e Ledimar. «Le previsioni della Protezione Civile ritengono che in tarda serata la neve si tramuterà in pioggia e le temperature rimarranno nettamente sopra lo zero. Precauzionalmente l’assessore all’Operatività Enzo Belloni sta comunque predisponendo distribuzione nel sale in particolare nelle strade in pendenza».

Al contrario a Urbino a causa neve per domani 10 gennaio chiuse le scuole di ogni ordine e grado. In vista delle previsioni di ulteriori precipitazioni nevose durante la notte e della possibilità di ghiaccio nelle prime ore della mattinata di domani, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini ha emesso una Ordinanza con cui si chiudono le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per domani 10 gennaio 2022.