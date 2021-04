FANO – C’è anche Fano tra i 6 Comuni che beneficeranno di un bando lanciato dalla Regione lo scorso ottobre per lo sviluppo dei cosiddetti “centri commerciali naturali”. Il progetto presentato, intitolato ‘Orientering Fano E-asy Commerce AL CENTRO’ è risultato addirittura il progetto più valido tanto da meritarsi il finanziamento più importante: circa 67mila euro.

L’amministrazione ha presentato la propria proposta in sinergia con la Confesercenti e con ‘Fano al Centro‘, la nuova cooperativa che riunisce 14 attività del centro storico per un impegno di spesa di 137 mila euro tra privati e amministrazione. A farne parte sono Caffè delle Scienze, Da Gico e Lele, Berloni Gioielleria, Tabaccheria Tonelli, Gastronomia Ambrosia, Pizzeria Trieste, Curcuma Caffè, Gioielleria del Corso, Gioielleria Granarelli, Ottica Giorgio, Ottica riuniti, Ottica Visiva, Caffè Centrale.



I negozi del centro storico di Fano si rifanno il look grazie ad un bando della Regione

Tutti gli interlocutori si sono ritrovati nella volontà di valorizzare e rinnovare il centro storico, così da creare una nuova occasione di rilancio. Partecipando a questo interessante bando risalente ai primi di ottobre, è stato concesso alla Città della Fortuna un contributo di 67.407 euro così ripartito: all’amministrazione saranno destinati 15 mila euro che verranno impiegati per finanziare l’installazione di una nuova segnaletica promozionale, all’interno del perimetro urbano, per una cifra vicina ai 26 mila euro.

Gli altri 52mila euro verranno ripartiti tra le 14 attività commerciali che hanno comunque sostenuto o sosterranno impegni per 110 mila euro. Questi 110 mila euro, oltre a interventi e miglioramenti estetici delle attività stesse, serviranno in parte per lanciare una fidelity card che fidelizzerà i consumatori, stimolandoli a ritornare nei punti vendita del centro urbano.

Massimo Seri

«In questo momento di difficoltà – dichiara il sindaco Massimo Seri – è davvero apprezzabile trovare degli imprenditori che, con anticipo rispetto all’esito del bando, hanno creduto nelle potenzialità del nostro centro storico, sia mettendo risorse proprie che costituendo una rete di impresa. Credo sia una buona iniziativa per il risultato immediato e per l’impulso che crea. I centri storici meritano un’attenzione particolare, sono un patrimonio che custodisce una tradizione e un tessuto di numerose realtà. Oggi, in relazione alle tendenze macroeconomiche e a nuove abitudini, questi nuclei soffrono e rischiano un isolamento. Allora, come amministrazione dobbiamo mettere in campo azioni che favoriscono maggiore affluenza e vivacità».

Etienn Lucarelli

«È sempre bello quando pubblico e privato si mettono insieme per raggiungere un obiettivo ambizioso a beneficio della collettività – chiosa l’assessore alle Attività Produttive Etienn Lucarelli -. Quando siamo partiti in questo percorso avevamo chiara la volontà di migliorare sotto il profilo estetico e funzionale il centro storico. Finalmente, l’amministrazione potrà realizzare una nuova segnaletica che rappresenta un punto focale del piano strategico del turismo. Orientarsi correttamente e comprendere l’ubicazione dei principali elementi attrattivi della città è fondamentale».