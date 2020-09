‘Ndrangheta, nove arresti: sequestri anche a Fabriano e a Frontone

PESARO – ‘Ndrangheta, nove arresti a Reggio Calabria. Ma l’operazione tocca anche le province di Ancona e Pesaro con un terreno sequestrato a Frontone e un appartamento a Fabriano.



La vicenda

La squadra mobile di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Quattro persone sono finite in carcere, altre cinque ai domiciliari. Si tratterebbe di capi, elementi di vertice e prestanome della cosca di Sant’Eufemia d’Aspromonte, considerata dagli inquirenti dipendente della famiglia mafiosa Alvaro di Sinopoli, con tentacoli anche a San Procopio, Cosoleto, Delianuova e zone limitrofe. A dare manforte anche la Squadra Mobile di Pesaro e quella di Ancona.



Gli arrestati sono accusati, a vario titolo, di concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. L’indagine è coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dall’aggiunto Gaetano Paci e dal pm Giulia Pantano.



Nel blitz sono stati impiegati circa un centinaio di agenti della polizia di stato. Sono stati sequestrati beni per 2 milioni di euro. Tra questi imprese, società, bar, ristoranti e beni immobili e sono stati eseguiti non solo in provincia di Reggio Calabria ma anche ad Ancona, Pesaro Urbino e Milano. Tra i reati contestati le condotte di trasferimento fraudolento di valori ed autoriciclaggio. Secondo le carte uno degli arrestati attribuiva la proprietà di un appartamento a Fabriano (An) e un appezzamento di terreno a Frontone (Pu) al figlio, mentre lui stesso era unico proprietario. Il tutto al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali e per agevolare la commissione di delitti di riciclaggio e autoriciclaggio.