Nato al nuovo rifugio del Furlo un pullo di aquila reale

FURLO – Taglio del nastro per il nuovo Rifugio del Furlo sul Pietralata. E proprio in queste ore è da registrare la nascita di un pullo dalla coppia di aquile reali che vive nella Riserva: il ‘fiocco bianco’ nella nottata. La coppia si è formata nel 2017, quando una giovane femmina aveva preso il posto della “regina” Elena, molto più vecchia del maschio.

Il pullo di aquila reale al Furlo

A salutare la ristrutturazione della struttura operata da Riserva naturale statale Gola del Furlo e Unione Montana Alta Valle del Metauro (investimento complessivo di 60mila euro, ndr), una serie di iniziative che hanno fatto registrare l’interesse di escursionisti e famiglie nell’arco della mattinata. Sold out le prenotazioni per i tour in e-bike. Alte adesioni per il trekking e le passeggiate per famiglie nella Riserva. Curiosità per il birdwatching curato dagli ornitologi Andrea Cecconi e Domenico Rossi.

A inaugurare il nuovo Rifugio Furlo sul Pietralata, tra gli altri, il direttore della Riserva naturale statale Gola del Furlo Maurizio Bartoli, il sindaco di Urbino Maurizio Gambini (vicepresidente dell’Unione Montana e della Provincia), l’assessore regionale all’Ambiente Stefano Aguzzi, il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi. La concessione è affidata all’azienda agricola Ca’ Maddalena di Fermignano, attraverso procedura ad evidenza pubblica dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro. Il Rifugio all’interno dell’area protetta, nella Foresta demaniale regionale del monte Pietralata, offrirà servizi di supporto e accoglienza a escursionisti e turisti. La struttura dispone di sei posti letto e può effettuare la vendita dei prodotti locali.