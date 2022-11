Natale Solidale, campagna della Provincia di Pesaro e Urbino a sostegno delle aziende alluvionate

PESARO – Acquistare prodotti dalle aziende alluvionate della provincia di Pesaro. Un appello che diventa qualcosa di più.

“Natale Solidale“ è la campagna di sensibilizzazione lanciata in queste ore dalla Provincia di Pesaro e Urbino a sostegno delle aziende delle zone colpite dall’alluvione dello scorso settembre. Il presidente Giuseppe Paolini si è rivolto direttamente alle imprese del territorio, inviando una lettera che include un invito preciso: «Nelle ultime settimane si stanno moltiplicando generosamente le iniziative di solidarietà verso le popolazioni colpite dall’alluvione, finalizzate a supportare la loro coraggiosa volontà di ripartire. In occasione delle festività natalizie – sottolinea il presidente – la Provincia di Pesaro e Urbino propone una campagna di sensibilizzazione denominata ‘Natale Solidale’, che invita la comunità provinciale ad utilizzare le produzioni locali dei territori alluvionati nella scelta dei regali natalizi».

L’acquisto dei prodotti locali, prosegue Paolini, «è da sempre una scelta che crea fiducia e connessioni all’interno della comunità; mantiene vivi i saperi locali e le tradizioni; è più rispettosa dell’ambiente e contribuisce a diffondere la qualità e la bellezza delle nostre eccellenze». Non solo: «Oltre a questi vantaggi – rimarca il presidente – sono convinto che, in particolare in questi mesi, il supporto all’economia dei nostri territori così gravemente danneggiati sia ancora più vitale perché, per alcune aziende, potrebbe fare la differenza tra la scelta di fermarsi e quella di andare avanti». La Provincia ha dedicato uno spazio ad hoc alla campagna nel suo sito istituzionale.

Ulteriori informazioni alla pagina web www.provincia.pu.it/novita/visualizza/contenuto/natalesolidale.