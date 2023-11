Natale 2023 a Mondolfo, pioggia di eventi: il calendario fino all’Epifania

MONDOLFO – Sarà un Natale ricco di eventi quello presentato, nella Sala Consiliare di Mondolfo, dall’Amministrazione comunale insieme alle associazioni del territorio. A segnare ufficialmente l’avvio delle feste saranno le luminarie natalizie curate dalla Pro loco “Tre colli” di Mondolfo e dalla Pro loco Marotta. Un allestimento suggestivo per creare un’accogliente atmosfera nei luoghi più caratteristici del territorio.

Natale 2023, pioggia di eventi a Mondolfo

Il primo evento è stato inaugurato sabato 25 novembre alle ore 18 quando, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà inaugurata la mostra “Elementi – Visioni multiple di materie prime”, organizzata in collaborazione con Sayato Art Boutique. Un progetto dedicato all’arte contemporanea declinata al femminile, in cui sei artiste esibiranno le loro opere.

La mostra sarà visitabile, durante tutto il periodo natalizio fino al 14 gennaio, al Salone Aurora del Complesso Monumentale di Sant’Agostino.

Spazio agli appassionati di lettura con i due appuntamenti dell’edizione invernale di “Come un libro all’aperto” presso la biblioteca comunale “B. Genga”. Venerdì 1 dicembre alle ore 21 Alessia Piperno presenterà il suo libro “Azadi! Un diario di viaggio, prigionia e libertà”, mentre venerdì 15 dicembre alle ore 21 sarà la volta di Sandrone Dazieri che presenterà “Il figlio del mago”. Entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

Nelle domeniche 3, 10 e 17 dicembre si terrà nel centro storico di Mondolfo l’iniziativa “Il Natale più Bello nel Borgo più Bello” organizzata come ogni anno dalla Pro loco “Tre colli”, con mercatini, spettacoli, canti natalizi e la divertente gara dei biroccini di Natale.

Domenica 3 dicembre, l’appuntamento da non mancare sarà quello del festival della fisarmonica “Tramantici” con la “Sonata di Natale per le vie del Borgo”, a cura del Maestro Roberto Lucanero. Un evento itinerante davvero unico, con partenza dalla Piazza del Comune, che percorrerà le strade del borgo storico con la musica tradizionale degli organettisti di Castelfidardo della Scuola Civica di Musica “Paolo Soprani” e il concerto finale del “Duo Acefalo”.

Nelle giornate de “Il Natale più Bello nel Borgo più Bello” sarà inoltre visitabile, presso il Cinema Adriatico, l’esposizione pittografica “Seguendo il Gesto” con opere pittoriche di Lamberto e Luigi Frattini. Iniziativa organizzata dall’Associazione delle Arti in collaborazione con il Comune.

Nel pomeriggio di venerdì 8 dicembre, presso i giardini di Viale delle Regioni a Marotta, l’evento “Natale al Parco” organizzato dall’associazione Malarupta, in cui saranno presenti stand gastronomici, intrattenimento per bambini in collaborazione con “ArFun” e la partecipazione speciale di Babbo Natale e i suoi elfi.

Per sabato 16 dicembre alle ore 21.15 è in programma l’emozionante “Concerto di Natale” del Corpo bandistico “Santa Cecilia” presso l’Insigne collegiata di Santa Giustina. Tra gli eventi musicali, anche l’imperdibile concerto dei bravissimi alunni della scuola secondaria “Fermi” che si terrà, domenica 17 dicembre alle ore 17, nell’Insigne collegiata di Santa Giustina.

Lunedì 18 dicembre alle ore 21, nella Biblioteca Comunale “B.Genga”, ci sarà un omaggio ad Alessandro Manzoni in occasione del 150esimo della sua morte. Interverrà la prof.ssa Barbara Agostinelli con lettura condivisa di alcuni brani del grande scrittore.

Sabato 23 Dicembre dalle ore 17, in Piazza dell’Unificazione a Marotta, si terrà un evento dal tema “Il Mare d’inverno sotto l’albero”. Pro loco Marotta e Associazione Bagnini allestiranno per l’occasione una location particolare accompagnata da musiche natalizie per festeggiare insieme l’imminente Natale.

Martedì 26 dicembre e sabato 6 gennaio dalle ore 17.30 alle 19, torna il tanto atteso “PresepePaese”, organizzato dalla Parrocchia di Mondolfo e giunto alla sua ventinovesima edizione. Un Presepio vivente ambientato tra le vie e gli angoli più caratteristici del centro storico di Mondolfo che coinvolge ogni anno un numero considerevole di figuranti. Quella del Natale 2023 sarà un’edizione speciale per rievocare gli 800 anni della prima rappresentazione del presepe di San Francesco a Greccio (1223-2023).

“Con grande entusiasmo” – hanno commentato gli Amministratori comunali – “siamo lieti di presentare un ricco e coinvolgente programma di eventi per le prossime festività natalizie. Un calendario di iniziative che è stato possibile grazie alla fondamentale sinergia con le associazioni del territorio, che ci teniamo a ringraziare assieme ai loro volontari per l’impegno, la dedizione e la passione che dedicano ogni anno a ricreare la magica atmosfera del Natale rendendo accogliente il nostro territorio in questo speciale periodo dell’anno”.