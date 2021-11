Dal 27 novembre la città si illuminerà a festa: in arrivo “Il Villaggio del Gusto, pasticceria and co”. Il videomapping sulla facciata del Teatro della Fortuna. In Piazza Avveduti sorgerà la pista di ghiaccio

FANO – Non manca poi tanto. Tra poco più di un mese sarà Natale. I più fan più accaniti di questo periodo così magico hanno già da tempo iniziato il countdown e anche il comune di Fano sembra avere le idee chiare per non farsi trovare impreparato. Dal 27 novembre infatti la città si illuminerà a festa e lo farà nel segno della tradizione ma anche con una rinnovata voglia di stupire.

Nella mattinata del 12 novembre l’assessore Etienn Lucarelli ha alzato il velo su quelle che sono le principali novità promosse dall’amministrazione, insieme alla prezioso contributo della Pro Loco Fanum Fortunae.



Il Pincio ospiterà “Il Villaggio del Gusto, pasticceria and co”. Arturo, Cavazzoni e Guerino, oltre ad altri pasticceri che vorranno aderire, daranno prova del proprio talento in materia creativa e artigianale esibendosi in cooking show insieme a laboratori dedicati ai bambini. In Piazza XX settembre ci sarà spazio per l’albero, che verrà acceso il 27 novembre nel corso di un evento che verrà promosso successivamente, insieme a estensioni e riferimenti delle principali manifestazioni come il Fano Jazz e il Carnevale. Sempre nel cuore cittadino, nell’ambito di “Christmas Life”, sulla facciata del Teatro della Fortuna verranno proiettate immagini relative alla bellezza della città in collaborazione con Fondazione Carifano e Fondazione Teatro.



Natale 2021 a Fano

Confermato lo spettacolo di luci in centro, ma fondi sono stati destinati alle illuminazione nei quartieri, mentre in Piazza Avveduti sorgerà la pista di ghiaccio per accontentare grandi e piccoli.

«Anche in questo anno particolare – afferma il sindaco Massimo Seri – vogliamo che a Fano il Natale sia celebrato con la gioia e con la magia unica che questo evento può suscitare. In questo periodo dell’anno sentito da tutti, queste iniziative vogliono farci sentire ancora più parte integrante della nostra città e del tessuto in cui viviamo. Abbiamo puntato sulla bellezza, sul calore e sul senso di appartenenza. Vorrei che ognuno di noi possa guardare con speranza e fiducia il proprio».

«Il programma di eventi – continua l’assessore alle Attività Economiche Etienn Lucarelli – ha due finalità: da un lato organizzare una serie di attività che rendessero partecipi chi vivrà questi momenti e dall’altro sostenere le attività commerciali che potranno così avere una boccata di ossigeno. Ringraziamo anche la Pro Loco Fanum Fortunae che ormai da anni ci supporta in questa, rendendo più fluido il processo organizzativo di questo momento. Tante le novità, dal video mapping al ‘Il Villaggio del Gusto, pasticceria and co’. La nostra città si illumina con proiezioni, video-mapping, luminarie e installazioni. Auspico che tutte queste luci tengano acceso l’ottimismo dei fanesi»