Nasce Visit Pesaro, il canale social sull’offerta della città

Biancani e Vimini: «Promuoverà Pesaro, utile a cittadini e turisti per scoprire eventi, concerti, mostre e le bellezze di tutto il territorio»

PESARO – Un canale social per promuovere Pesaro con una comunicazione, diretta ed emozionale, utile a cittadini e turisti per scoprire, in tempo reale, tutto quello che la città offre: dagli eventi ai concerti, passando per le mostre e senza tralasciare le bellezze di tutto il territorio.

Si chiama Visit Pesaro ed è stata presentata dal sindaco Andrea Biancani e l’assessore alla Cultura del Comune di Pesaro Daniele Vimini.

«Due pagine social aggiorneranno quotidianamente i followers – cittadini e turisti – su quello che è possibile trovare in città e parleranno un linguaggio universale: capace di catturare tutte le generazioni. Nei prossimi mesi, alle due pagine social, sarà collegato anche un sito internet nel quale – anche in questo caso – verranno caricati tutti gli eventi che si svolgeranno in città e potrà essere utilizzato anche con il supporto dell’intelligenza artificiale, che permetterà all’utente di conoscere gli eventi presenti in città. Il nuovo Visit Pesaro – spiegano sindaco e assessore –, sarà un vero e proprio contenitore social che promuove tutti gli eventi organizzati dai vari enti e associazioni del territorio, con un lavoro di squadra e uno sforzo collettivo delle realtà locali».

A raccontare la nascita del progetto, il coordinatore Matteo Rombolini «Il logo per Visit Pesaro – progettato da Emanuele Barduagni, graphic ranin, visual designer e illustratore, nonché membro del team di professionisti – nasce dall’esigenza di raccontare in modo diretto, emozionale e contemporaneo la città di Pesaro, la sua energia e il suo spirito accogliente. La forma che ospita il marchio è una reinterpretazione della lettera “P” — già elemento identitario della città — rielaborata in chiave fluida, e dinamica per adattarsi al contesto turistico e promozionale».

«Un progetto fresco che desta curiosità e sul quale è stato costruito tutto il concetto del Visit Pesaro – ha precisato Claudio Olmeda, presidente della Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive, ente che gestirà il progetto -. A gestire il progetto ci sarà un team di professionisti del campo, giovane e dinamico che saprà ben proseguire il filone di Pesaro 2024 – Capitale italiana della cultura».

Il team del Visit Pesaro è composto da Matteo Rombolini, che si occuperà della parte organizzativa; il creator e social media manager Federico Fontana, che si occuperà di tutta la parte comunicativa a cui seguirà la realizzazione di video-racconto della città e degli eventi in programma; Emanuele Barduagni, nonché progettista, grafico, visual designer e illustratore della brand identity del Visit Pesaro, che sarà a capo della parte grafica di tutto il progetto.

Le due pagine social saranno in funzione da domenica 10 agosto, ed è possibile esplorarle ai seguenti link:

VISIT PESARO – INSTAGRAM

VISIT PESARO – FACEBOOK