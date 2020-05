Nasce Emporio Urbania, una piccola Amazon di prodotti e servizi locali

URBANIA – È come una piccola Amazon, ma di respiro comunale. Con negozi del territorio. Un nuovo modo di fare economia ai tempi del coronavirus.

Dalla colazione all’aperitivo, senza tralasciare una gustosa cena da asporto, ma anche meccanico, fotografo, prodotti per la cura della persona, casalinghi e lavanderia: in tempi di quarantena sono tantissime le attività di Urbania che consegnano, in sicurezza, a domicilio. L’amministrazione comunale le ha raccolte tutte per l’iniziativa Emporio Urbania e si scopre che sono più di ottantacinque. Non soltanto bar, enoteche e ristoranti ma anche supermercati, ortofrutta, panifici, gioiellerie, edicole, fiorai, lavasecco, negozi d’abbigliamento e di giocattoli tutti attrezzati per la consegna a domicilio.

Il progetto si è creato dalla collaborazione tra amministrazione comunale, artigiani e commercianti, con l’assessore al Commercio Nadia Bocconcelli e i consiglieri Filippo Bostrenghi, Emma Leoni e Sonia Toccacieli in prima linea.

«Emporio Urbania – spiega Nadia Bocconcelli – è una lista di attività che si mettono in gioco per consegnare prodotti e servizi a domicilio, a Urbania e nei comuni limitrofi. Attualmente, abbiamo riunito oltre ottantacinque attività. Il cittadino consultando la lista da internet o sul volantino che stiamo recapitato in tutte le abitazioni del Comune, con una telefonata o un messaggio può ordinare comodamente da casa ciò che gli interessa”. Una bella comodità in tempi di Coronavirus: “Così facendo tuteliamo la salute del cittadino, soprattutto degli anziani che dovranno continuare a restare a casa nelle prossime settimane, – continua la Bocconcelli – favoriamo la microeconomia locale e la ripartenza delle attività commerciali e artigianali della nostra città».

Aggiunge il consigliere Filippo Bostrenghi: «Nella mia decennale esperienza di amministratore, mai come in questo caso si è vista la chiara consapevolezza da parte dei commercianti che l’ampiezza e la coesione del gruppo sono la forza del singolo in questi nuovi scenari. Emporio Urbania costituisce un’offerta varia e strutturata che può permettere a Urbania di affermarsi nel territorio come realtà di riferimento, con affidabilità e professionalità».

La lista delle attività aderenti sarà presto visibile sul sito www.emporiourbania.it che sarà attivato nei prossimi giorni, al momento è fruibile nel sito del Comune di Urbania. È presente inoltre in un volantino cartaceo che in questa settimana è distribuito a domicilio in tutte le case durantine: utile per chi non ha accesso a internet e per le fasce più anziane della popolazione.

Il sindaco di Urbania Ciccolini

“«Questo è un progetto di valore – conclude la Bocconcelli – perché in questo momento è importante sostenere le attività che si mettono in gioco. Abbiamo chiesto ai nostri commercianti e artigiani uno sforzo in più, quello di creare delle vetrine Facebook per far sì che i cittadini possano trovare anche da casa le immagini dei prodotti in vendita e i relativi prezzi. Spero che i cittadini preferiscano questa modalità, rispetto agli acquisti nei grande megastore online, anche come modo di sostenere le attività locali. Emporio Urbania ha visto una forte sinergia tra le parti in gioco, cosa che come amministrazione ci rende molto contenti, perché può essere la base per altri grandi progetti. È ancora possibile aderire al progetto inviando una mail a domiciliourbania@gmail.com inoltre, in consiglio comunale e in giunta, continueranno i lavori e le iniziative per sostenere tutte le nostre attività. Stessa cosa sarà fatta anche per il sostegno alle strutture ricettive e turistiche in vista del prossimo periodo estivo. Abbiamo già avviato un nuovo e importante tavolo di lavoro per la nostra città».