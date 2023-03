Nasce Asshotel Confesercenti di Gabicce, subito polemica con Confcommercio su numeri e associati

PESARO – Nasce Assohotel Confesercenti di Gabicce Mare, la nuova associazione del turismo aderente al sindacato di categoria. Ed è già polemica con la Confcommercio Marche Nord.

Il gruppo di lavoro Confesercenti conta l’adesione di trentacinque hotel della zona, pari a oltre il 60% della ricettività di Gabicce Mare (circa 1600 camere) e si è costituito formalmente lo scorso 16 marzo durante un’assemblea che ne ha deliberato anche gli organismi direttivi. Presidente dell’associazione è stato nominato Francesco Ceccarelli, vicepresidenti Elisa Scola e Federica Vannoni Michelacci, i componenti della giunta sono Andrea Cagnoli, Davide Bartolucci, Francesco Schiavi e Roberto Annibalini.

«È un onore per me ricoprire questa carica all’interno del tessuto turistico di Gabicce – ha affermato il presidente Ceccarelli – Intraprenderemo insieme un nuovo percorso per rendere la nostra città e il territorio sempre più accoglienti e competitivi nel settore turistico».

«Per la prima volta Assohotel ha una propria realtà associativa a Gabicce Mare, alla quale hanno aderito, inoltre, tra i più importanti operatori turistici della zona – aggiunge il direttore provinciale Confesercenti Alessandro Ligurgo – li ringraziamo per averci dato fiducia e aver deciso di affidarci lo sviluppo della loro attività e la loro rappresentanza sindacale».

Tra gli obiettivi la valorizzazione del Parco San Bartolo, l’ottimizzazione dei periodi turistici più deboli per allungare la stagione e destagionalizzare l’offerta. «Cercheremo di essere un valido interlocutore sia con gli operatori, sia nei confronti delle istituzioni – conclude Davide Ippaso referente sindacale di Assohotel Gabicce Mare e responsabile sindacale di Confesercenti per la provincia – sicuri che il settore turistico a Gabicce abbia ampi margini di sviluppo e di crescita».



Non tarda la risposta di Confcommercio Marche Nord. «A noi interessa lo sviluppo turistico delle nostre comunità, non fare guerre» questa la replica del presidente di Federalberghi Gabicce Mare – Angelo Serra alle affermazioni di Davide Ippaso, responsabile per Confesercenti.

L’Associazione Albergatori (Federalberghi) di Gabicce Mare interviene per fare chiarezza riguardo la comunicazione secondo la quale alcuni albergatori della città si sarebbero affiliati attraverso l’associazione Assohotel a Confesercenti. «Una non notizia dato che detti albergatori non risultavano nelle liste Federalberghi da oltre due anni mentre molti degli stessi continuano ad avvalersi anche attualmente dei servizi di Confcommercio».

Il presidente Angelo Serra, Gabiccese doc, parte dai numeri. «Dei 78 alberghi presenti a Gabicce Mare ne aderiscono all’Associazione Albergatori (Federlaberghi) 36, pari a 2.700 posti letto, mentre chi avrebbe aderito a Confesercenti Gabiccese ne conta 30 con 1.600 stanze come viene dichiarato dal sito di quest’ultimi».

Gli investimenti di questi anni: oltre 10milioni in servizi e attività a favore dei turisti e delle comunità del San Bartolo, parcheggio “Campo Quadro”, con centinaia posti auto disponibili, campi da tennis, publiphono per le concessioni balneari, navette, maxischermo promozionale cittadino, uffici di accoglienza nel Palazzo del Turismo, teatro cinema della città, crogiolo di iniziative culturali e ricreative. «Non ci si ferma qui – continua il presidente Serra che è anche l’azionista di maggioranza assoluta della multiservizi del gruppo albergatori – , stiamo valutando investimenti per la costituzione di una comunità energetica che veda gli albergatori protagonisti nel campo della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, con investimenti che arriveranno a circa 3 milioni di euro per la realizzazione di un impianto fotovoltaico all’avanguardia. Non conosce sosta l’attività di promozione in tutto il mondo con la partecipazione, tramite Confcommercio Marche Nord a cui aderiamo, alle più importanti fiere turistiche italiane e straniere. Non partecipiamo a guerre, non ne abbiamo bisogno».

Infine, un altro aspetto importante merita chiarezza: «Tanti soci della neo Associazione costituita da Confesercenti sono iscritti a Confcommercio Marche Nord e molti hanno contabilità e propri servizi paghe con Nuova Ascom Srl, società di servizi di Confcommercio. Insomma tanto rumore per nulla».