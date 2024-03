Nuovo singolo per la cantautrice fanese Asia

FANO – È online oramai da ieri il nuovo brano di Asia Antonietti, in arte semplicemente Asia, giovanissima cantautrice fanese che sta raccogliendo non pochi consensi con i suoi pezzi. Il nuovo singolo si intitola ‘Nuda e cruda’ ed è ascoltabile sulle principali piattaforme musicali, mentre il video è visibile sul canale youtube della cantautrice.

Si tratta del sesto singolo dopo Laciarsi Andare, Lo faccio per me, Instabilità , Suicidio Gourmet e Se stanotte morirò.

Nuda e cruda è un brano auto biografico racconta fedelmente un periodo di vita interiore in cui ansia e paure regnano

sovrani nell’anima dell’artista. L’artista da uno stato di crisi in cui si è sente separata dall’ambiente esterno , sola in mezzo a tanti e schiacciata dalle aspettative degli altri, trova il coraggio di affrontare gli ostacoli interiori e agire per cambiare il suo sentire.

«Questo brano vuole tracciare un percorso definito di rinascita interiore consapevole e con il coraggio di connettersi a qualcosa di più grande della paura. E da qui che inizia una rivoluzione interiore, fatta di serenità e coraggio, che le permette di camminare a testa alta con autenticità umile, avendo fiducia in me stessa senza paura di fallire e con orgoglio di essere se stessa ”nuda” e “cruda” schietta e diretta , utilizzando la rabbia trasformata in determinazione. Nuda e cruda, la conquista della libertà di sentirci unici e giusti anche se imperfetti».