Movida e vandalismi, Tavullia e Vallefoglia chiedono più controlli

PESARO – Vandalismi e movida, chiesti controlli nell’Unione Pian del Bruscolo.

Erano presenti i vertici provinciali delle Forze di Polizia, i sindaci dei Comuni di Vallefoglia e Tavullia, il vice comandante della Polizia Provinciale, l’assessore alla Sicurezza del Comune di Pesaro e il comandante del Corpo di Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo.

Il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli ha illustrato la realtà esistente nel territorio del proprio Comune determinatasi anche a seguito della recente fusione intervenuta tra i due ex Comuni di Colbordolo e di Sant’Angelo in Lizzola. In particolare il sindaco ha descritto la realtà del territorio nell’attuale contesto sociale ed economico e ravvisato la necessità di rafforzare i controlli delle Forze dell’Ordine al fine di contrastare i fenomeni criminosi e ogni forma di illegalità in un territorio caratterizzato da una costante crescita demografica ed economica.

Il sindaco di Tavullia, Francesca Paolucci, riallacciandosi a quanto fatto rilevare dal Sindaco Ucchielli, ha esposto le principali criticità esistenti nel proprio Comune e richiesto un maggior controllo sulle strade di collegamento alla vicina alla Romagna. Ha altresì fatto rilevare la necessità di rafforzare la vigilanza per ridurre gli episodi di vandalismo che quotidianamente avvengono nei parchi e giardini pubblici, oltre che a richiedere di mantenere l’attuale personale in servizio nella locale Caserma dei Carabinieri di Tavullia.

Il prefetto, nel prendere atto delle richieste inoltrate, ha assicurato la massima collaborazione e assistenza da parte delle Forze di Polizia, invitando i Sindaci ad un costante e continuo confronto sulla situazione presente nei rispettivi territori, precisando comunque che, dai dati che si rilevano, la situazione nel territorio dei Comuni di Tavullia e di Vallefoglia risulta essere sotto controllo e non caratterizzata da rilevanti fenomeni malavitosi.

Anche il questore ha assicurato, sin da subito, la massima collaborazione e vigilanza su un territorio che risulta caratterizzato da una forte logistica con tantissimi insediamenti produttivi ed industriali.