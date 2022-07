Movida e discoteche, la Prefettura potenzia i controlli sulle strade pesaresi

PESARO – Movida estiva, potenziati i controlli sulle strade nelle direttrici che portano alle discoteche.

Il Prefetto di Pesaro e Urbino, Tommaso Ricciardi ha presieduto una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso della riunione sono stati pianificati i servizi di ordine e di sicurezza pubblica da adottare durante il corso dell’attuale stagione estiva e finalizzati a mettere in atto, specialmente in occasione delle giornate considerate a rischio, opportune strategie di potenziamento dei dispositivi di prevenzione e contrasto lungo le principali direttrici stradali sia del fenomeno infortunistico sia delle violazioni alle norme in materia di circolazione stradale.

I controlli saranno mirati in particolare alla prevenzione e repressione di tutti i comportamenti alla guida suscettibili di mettere in pericolo la vita umana, tra i quali, prioritariamente, la violazione dei limiti di velocità, il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, la guida in stato di ebbrezza da alcoolici e stupefacenti nonché l’utilizzo dei telefoni cellulari.

Nelle ore notturne saranno effettuati servizi lungo i consueti itinerari seguiti dai frequentatori di discoteche e locali notturni, con intensificato impiego di strumenti di rilevazione dello stato di ebbrezza.

Previsti anche intensificati servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione di reati nelle principali località interessate da flussi turistici.

Sono stati disposti servizi rafforzati di contrasto ai fenomeni dell’abusivismo commerciale con il coinvolgimento della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e delle Polizie Municipali dei Comuni rivieraschi.