Moto, Valentino Rossi negativo al secondo tampone e subito in pista

Il pesarese è guarito dal coronavirus e il 7 novembre, sarà regolarmente in pista con la sua Yamaha M1 nelle terze prove libere del gran premio d'Europa di MotoGp sul circuito di Valencia

Mentre si segnala la positività al Covid-19 dello jesino Roberto Mancini, allenatore della Nazionale di calcio, ci si può rallegrare per la raggiunta negatività del motociclista di Tavullia (Ps) Valentino Rossi.

Il pesarese è guarito dal coronavirus e domani, 7 novembre, sarà regolarmente in pista con la sua Yamaha M1 nelle terze prove libere del gran premio d’Europa di MotoGp sul circuito di Valencia. L’esito del secondo tampone effettuato stamattina è negativo, come lo era quello di ieri. In base al regolamento può quindi gareggiare.

Era il 15 ottobre quando, dopo la trasferta a Le Mans, Valentino Rossi era risultato positivo, non potendo quindi partecipare alle due prove del Mondiale disputate ad Aragon.